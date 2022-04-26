Обнародована новая версия последних часов жизни Монро

Спустя десятилетия после ее смерти некоторые свидетели признались, что официальная версия некорректна. В новой документальной ленте Netflix "Тайна Мэрилин Монро. Неизданные записи" приводятся доказательства этого. Владелец компании скорой помощи Уолтер Шефер говорит о том, что Мэрилин была в коме, когда ее отправили на скорой в Центр здоровья Святого Иоанна. Писатель Джон Шерлок ссылается на слова психиатра Монро Ральфа Гринсона, свидетельствующего о том же.

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"Она умерла в машине скорой помощи, - сказал Шерлок в документальном фильме. - Потом они отвезли ее обратно в дом. Гринсон сказал мне, что он также был в машине скорой помощи".

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Привлекательность Монро бесспорна, но спустя шесть десятилетий после ее трагической кончины обстоятельства этой смерти по-прежнему омрачены противоречиями и заговорами, отмечает New York Post.

"То, что я узнал, было информацией, которая полностью изменила то, что мы думали, что знали о ее загадочной смерти", - говорит в фильме автор его сценария Энтони Саммерс, автор книги 1985 года "Богиня: Тайная жизнь Мэрилин Монро".

Он привел аудиозаписи из более чем 650 интервью, которые брал на протяжении десятилетий у друзей и коллег Монро, а также правительственных чиновников, чтобы прояснить обстоятельства ее ухода из жизни.

"Пленки, которые я накопил во время написания книги, никогда ранее не были обнародованы, - говорит Саммерс. - Доказательства говорят о том, что обстоятельства ее смерти были скрыты из-за ее связи с братьями Кеннеди".

Летом 1962 года холодная война между США и Советским Союзом достигла апогея. Спецслужбы США опасались, что Монро поддерживала отношения с коммунистами, связанными с кубинским лидером Фиделем Кастро. Подробности встреч Мерилин и братьев Кеннеди в Малибу в доме мужа Патриции Кеннеди актера Питера Лоуфорда тайно записывались из опасения, что актриса может случайно обнародовать "обсуждение ядерных вопросов" первыми лицами государства. По словам Саммерса, именно это стало причиной внезапного прекращения отношений между Кеннеди и Монро.

"Бобби Кеннеди позвонил ей в ночь ее смерти из дома Лоуфорда", - рассказывает в фильме эксперт по наблюдению Рид Уилсон. Этот оперативник был нанят частным детективом Фредом Оташем, чтобы следить за Монро и Кеннеди с помощью скрытых электронных устройств, установленных в доме Лоуфорда.

"Она сказала: "Не беспокойте меня. Оставь меня в покое. Держись подальше от моей жизни", - вспоминает Уилсон слова Монро, сказанные в беседе с Робертом Кеннеди. - Она воскликнула: "Я чувствую себя брошенной и использованной. Я чувствую себя куском мяса".

Экономка Монро Юнис Мюррей рассказывает, что в ночь смерти Монро в ее доме побывал Роберт Кеннеди. Всего за несколько часов до ее смерти между бывшими любовниками состоялся ожесточенный спор. Факт посещения актрисы генпрокурором США всячески скрывался. Бывший старший офицер ФБР Джим Дойл сообщил Саммерсу, что федералы были в доме покойной звезды задолго до того, как туда прибыла местная полиция.

"Я был там", - сказал Дойл, не раскрывая, что он делал на месте происшествия. Подразумевается, что агенты ФБР уничтожили свидетельства связи брата президента США со звездой. "Агенты прибыли на место сразу же. Еще до того, как кто-то понял, что произошло, - говорит он. - Это должны были быть указания от кого-то выше тогдашнего директора ФБР Гувера. От самого генерального прокурора или президента". Информатор правоохранительных органов Гарри Холл рассказал Саммерсу, что как только агенты ФБР получили приказ сверху, смерть Монро быстро стала засекреченной.