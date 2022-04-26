Почему Быстрицкая и Бондарчук ненавидели друг друга

Сергей Бондарчук и Элина Быстрицкая несколько раз играли вместе в кино, и оба раза актеры не могли выполнять совместные сцены. Впервые они встретились на съемочной площадке фильма “Тарас Шевченко”. Потом им предстояло сыграть возлюбленных в “Неоконченной повести”, но актеры не смогли сниматься вместе, и режиссеру пришлось искать обходные пути для того, чтобы не ставить под угрозу выход картины. О том, почему актеры возненавидели друг друга — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма “Неоконченная повесть" Кадр из фильма “Неоконченная повесть"

Впервые Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук встретились на съемочной площадке картины “Тарас Шевченко”. В биографической драме Бондарчук сыграл главную роль поэта и художника, а вот Быстрицкой досталась лишь роль в эпизоде. Многие коллеги Бондарчука рассказывали о его высокомерии по отношению к другим актерам, но Быстрицкой досталось больше других. В буфете, когда она стояла рядом с актером, он грубо ее толкнул. В ответ на возмущения актрисы он обругал ее. По другой версии, актер заметил молодую студентку и начал оказывать ей знаки внимания, на что она ответила отказом. Так или иначе, после этой встречи актеры даже не смотрели друг на друга.

Кадр из фильма “Неоконченная повесть"

Спустя четыре года им вновь предстояла совместная работа на съемочной площадке, но уже оба играли главных героев. Кроме того, актерам предстояло воплотить любовь на экране. Картина “Неоконченная повесть” рассказывает об инженере-кораблестроителе, с которым произошел несчастный случай. После происшествия на работе его ноги парализовало. Несмотря на то, что он не мог ходить, он продолжил жить полной жизнью. Счастьем для него стала участковый врач, которая приходила к нему каждое утро. В один момент между ними возникло сильное чувство.