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3 часа назад

«Это ад»: МакГрегор рассказал о съемках с Дартом Вейдером

Мира Маркина

Юэн МакГрегор участвовал в съемках трех фильмов франшизы «Звездные войны». Но он никогда не играл вместе с Дартом Вейдером в полном облачении. Во время съемок сериала «Оби-Ван Кеноби» актеру представилась такая возможность. Однако для него она обернулась стрессом.

Актер признался, что появление Дарта Вейдера на съемочной площадке напугало его «до чертиков».

«Я не шучу. Это дало мне настоящий толчок абсолютного страха. Я подумал: «Боже мой, я не играю. Это реально. Я действительно, очень напуган прямо сейчас». То же самое произошло и со штурмовиками. Я работал с клонами раньше, но многие из них были компьютерными. Я никогда не работал со штурмовиками, и почувствовал, что мне снова семь лет. Потому что, когда ты оказываешься перед штурмовиком с бластером, это ад», – поделился впечатлениями Юэн.

Ранее мы рассказывали о том, как женская бритва спасла съемки «Звездных войн».

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