«Это ад»: МакГрегор рассказал о съемках с Дартом Вейдером

«Я не шучу. Это дало мне настоящий толчок абсолютного страха. Я подумал: «Боже мой, я не играю. Это реально. Я действительно, очень напуган прямо сейчас». То же самое произошло и со штурмовиками. Я работал с клонами раньше, но многие из них были компьютерными. Я никогда не работал со штурмовиками, и почувствовал, что мне снова семь лет. Потому что, когда ты оказываешься перед штурмовиком с бластером, это ад», – поделился впечатлениями Юэн.