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2 часа назад

Киркоров мечтает сыграть героя шекспировской трагедии

Мира Маркина

Народный артист России певец Филипп Киркоров дал интервью ТАСС накануне своего юбилея. 30 апреля артисту исполнится 55 лет. Музыкант заявил, что мечтает сыграть главную роль в трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир».

Киркоров мечтает сыграть героя шекспировской трагедии
Фото: Кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы".Кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы".

«Это про меня, про мою жизнь. Это ведь вершина айсберга, что все так весело, перья, стразы. Все видят только это. А если копнуть, все не так блестит и сияет. <. .. > Поэтому я вижу себя в этой роли», — подчеркнул Киркоров.

Артист часто играет в кино и мюзиклах. Филипп Киркоров признается, что ему интересны отрицательные персонажи.

«Я играл Черта в „Вечерах на хуторе близ Диканьки“, мой святой Валентин (в фильме „Любовь в большом городе“) спорный, в „Последнем богатыре“ я сыграл Жар-птицу — олицетворение шоу-бизнеса, тоже отрицательное. Мне интересно раскрывать в персонажах подобного плана отрицательные черты, которые есть у каждого, просто у кого-то они на поверхности, а у кого-то — внутри», — объяснил свою позицию музыкант.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Киркоров пожаловался на безденежье.

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