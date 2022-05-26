5 актеров, с которыми все отказываются работать

Милашки на экране — дьяволы в жизни. Так можно охарактеризовать актеров, о которых сегодня расскажет «Рамблер». Кого уволили из культового сериала за драку? Кто может закатить скандал из-за бутылки воды? Об этом и многом другом — читайте в статье.

Фото: Кадр из фильма Взрывная блондинка" Кадр из фильма Взрывная блондинка"

Рассел Кроу

Рассел Кроу ― тот самый случай, когда внешность обманчива. Об агрессивности этого актера знают все: от режиссеров и продюсеров до младшего обслуживающего персонала. Однажды Кроу бросил в лицо сотруднику отеля телефон, когда тот признался, что не знает, как позвонить из США в Австралию. Как-то раз он угрожал 77-летнему продюсеру из-за спора о гонораре. Актер лез в драку и мог вырубить поставленным ударом в челюсть одного из ассистентов режиссера или осветителя. Кроу приносил извинения позже, пытался загладить вину, но поведение в сущности не менялось. Рассел даже рассказал о своей неконтролируемой агрессии в публичном интервью, но его все равно сторонились. В начале нулевых от Рассела врассыпную убегали режиссеры.

Шеннен Доэрти

Кадр из сериала "Зачарованные"

Звезда сериалов «Беверли Хиллз, 90210» (1990-2000) и «Зачарованные» (1998-2006) на пике популярности подхватила звездную болезнь. Шеннен хамила журналистам, изводила коллег и даже не стеснялась отпускать пошлые и неуместные шутки. Актрису возмущало все и вся: температура в салоне самолета, еда в ресторане и коллектив, с которым приходится работать. Из-за скверного характера и неумения разделять личную и профессиональную жизнь звезду уволили из «Зачарованных». Однажды Шеннен во время съемок набросилась на Алиссу Милано с кулаками. Та стала встречаться с Джулианом Маккмэхоном, с которым хотела закрутить роман сама Доэрти. Из-за инцидента продюсеры предпочли уволить скандалистку, для чего сценаристы придумали сцену ее гибели.

Джулия Робертс

Кадр из фильма "Я люблю неприятности"

Один из самых миролюбивых голливудских режиссеров — Стивен Спилберг — откровенно сказал в одном интервью, что больше никогда не будет работать с этой актрисой. Он даже практически полностью вырезал из фильма о приключениях Питера Пэна ее роль (феи Динь-динь). Ведь несмотря на миловидную внешность Джулия умеет превращать в ад жизнь всех на съемочной площадке. Производство фильма «Я люблю неприятности» (1994) осложнилось конфликтом между Робертс и ее партнером по картине Ником Нолти. В итоге актеры снимались по отдельности с помощью дублеров.

Также Робертс может начать скандал из-за того, что вода была слишком холодной, а атмосфера в самолете — душной, и вообще она хотела не воду, а лимонад.

Билл Мюррей

Вереница скандалов тянется за Биллом Мюрреем очень давно. Многие российские зрители знают этого актера по фильму «День сурка» (1993). Однако Мюррей мог так и не сняться в нем — потому что разругался с режиссером и не выходил из своего трейлера целых три дня. Съемки в фильме «Ангелы Чарли» (2000) пополнили копилку историй о мнительности и беспардонности этого актера. Мюррей сразу невзлюбил своих коллег по съемочной площадке — актрису Люси Лью и режиссера Макджи. Актрису Билл назвал бездарностью и чуть с ней не подрался. А во время промо-кампании «Ангелов» Билл заявил, что режиссеру неплохо было бы отправиться на тот свет с его талантом.

Недавно о Мюррее таблоиды заговорили вновь. Актер сорвал съемки картины «Все мы смертны». 71-летний актер распускал руки, что вызвало шквал критики и конфликт с режиссером Азизом Ансари. Последнего, кстати, самого (беспочвенно) обвиняли в сексуальных домогательствах несколько лет назад.

Уэсли Снайпс