Что стало с экранной дочкой Хью Джекмана из фильма “Логан”

Последний фильм о Росомахе вышел в 2017 году. Один из главных сюжетных поворотов этой картины связан с мутантом Лорой, биологической дочерью икс-мена. Ее сыграла англо-испанская актриса Дафни Кин. Сложилась ли ее карьера в кино после громкой премьеры — читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Логан" Кадр из фильма "Логан"

Кастинг актрис на роль Лоры был сложным. Режиссер «Логана» Джеймс Мангольд поручил кастинговому директору из Англии Присцилле Джон найти 12-летнюю девочку, владеющую боевыми искусствами и акробатическими навыками, эмоциональную и серьезную. После поисков подходящей актрисы в Великобритании и Ирландии (и знакомства с более чем 500 детьми), Присцилла призналась, что с задачей ей не справиться.

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И все-таки она расширила географию своих поисков, включив Испанию. Один из знакомых Присциллы вспомнил об актере Уилле Кине. У него как раз подрастала 10-летняя дочь. Уилла попросили записать небольшой ролик, в котором Дафни попросили продемонстрировать ее навыки. Невинность и уязвимость девочки в сочетании с эмоциональностью покорили продюсеров фильма. Дафни пригласили в Америку на кинопробы в Хью Джекманом, и она прошла их успешно.

«В первый день, когда мы ее прослушали, она ударила меня по руке так сильно, что она болела весь следующий день», — поделился воспоминаниями исполнитель главной роли.

Будущей звезде было всего 11 лет, когда она приступила к съемкам в таком большом проекте.

В 2019 году в жизни юной артистки случился настоящий прорыв: девушке доверили роль Лиры Белаква в сериале, основанном на романах Филипа Пулмана, «Темные начала».

Кадр из сериала "Темные начала"

Так Дафни вновь довелось поработать в одном проекте со звездами первой величины — Джеймсом МакЭвоем, Рут Уилсон, Кларком Питерсом. В 2022 году зрители увидят третий, заключительный сезон шоу.

Параллельно со съемками в сериале Дафни сыграла одну из главных ролей в драмеди «Ана».

Нельзя не согласиться с мнением, что на данный момент популярность Дафни далека от той, которая была несколько лет назад. Однако поклонники актрисы не оставляют надежды снова увидеть ее на большом экране, в том числе в фильмах киновселенной Marvel.