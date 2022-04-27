Актер, игравший Джамшута в«Наша Russia», живет в приюте для бездомных

Валерия Магдьяша, знаменитого Джамшута из ситкома «Наша Russia» нашли в приюте для бездомных в Пятигорске, туда актер попал после череды испытаний.

Фото: ruposters.ru Источник: https://runews24.ru/show-business/27/04/2022/15c97e6b22bd6fc88c1c3981c994174e Новости онлайн: http://runews24.ru/ ruposters.ru Источник: https://runews24.ru/show-business/27/04/2022/15c97e6b22bd6fc88c1c3981c994174e Новости онлайн: http://runews24.ru/

С ролью гастарбайтера Джамшута на Валерия Магдьяша свалилась популярность, но он оказался не в силах с ней справиться. К этому времени артист имел два не сложившихся брака. Женщины не задерживались рядом, как только понимали, что конкурировать с бутылкой у них не получится. А выпить Магадьяш был не против. В результате это увлечение отвратило от артиста и двух его дочерей.

Получив роль в ситкоме он на какое-то время взял себя в руки. Но вскоре судьба подставила ему подножку. Актер решил вложиться в бизнес и раскрутиться. Для первого взноса продал квартиру, а когда шел с деньгами, на него напали. Ударили по голове. После этого Магдьяш перенес несколько операций. Но лишившись всего снова запил. Опустился. Некоторое время назад актера в плачевном состоянии обнаружил общественный деятель Валерий Файкин. Он и привез его в приют.