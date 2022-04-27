Десять фильмов и телесериалов Джессики Альбы

Десять фильмов и телесериалов Джессики АльбыНакануне 41-го дня рождения актрисы вспомним о ее кино- и телекарьере, которую она, похоже, отложила до лучших времен. Творческая биография Джессики Альбы стартовала в начале 2000-х. И для многих зрителей, особенно мужчин, она остаётся незабываемой. Её последняя крупная роль пришлась на остросюжетный телесериал, выходивший с 2019-го по 2020-й гг. Большинство же самых ярких перформансов было исполнено до 2010-го.

Актриса, которая отметит 28-го апреля день рождения, известна привлекательной внешностью и способностью к перевоплощению. Однако с рождением детей она переключилась на бизнес и основала компанию Honest, выпускающую экологически чистые товары для самых маленьких. Тем не менее, в многочисленных интервью Джессика уверяет, что ещё может вернуться на экран. А пока этого не произошло, вспомним десять её самых ярких ролей.

Видео дня

«Темный ангел», 2000 – 2002

Роль в этом проекте стала для Джессики прорывом. Премьера шоу состоялась на канале Fox. Альба сыграла в нём главную роль девушки-суперсолдата с искусственно улучшенным геномом. Она сбегает с военного объекта и пытается жить среди обычных людей, обладая физической силой и способностями, которых нет ни у кого из них.

«Фантастическая четверка», 2005

Джессика предстала на экране в образе Сьюзан Шторм или Невидимой Леди, а её партнёром выступил Крис Эванс. Фильм рассказывает о работе суперотряда Marvel, куда вошли учёные, ставшие в силу различных обстоятельств супергероями.

«Город греха», 2005

Еще одна экранизация комиксов, на этот раз в постановке Роберта Родригеса. Компанию Альбе на съЕмочной площадке составили Розарио Доусон, Микки Рурк, Брюс Уиллис и др. Джессика сыграла маленькую девочку Нэнси, которая взрослеет и, наконец, обретает любовь после тяжёлых испытаний, выпавших на её долю в преступном мире. Чтобы защитить ее и не дать вернуться в прошлое, Хартиган (Брюс Уиллис) готов пойти на всёЕи даже рискнуть жизнью.

«Лучшие в Лос-Анджелесе», 2019 – 2020

Несмотря всего лишь на два сезона этого телешоу, Альба после долгого перерыва вновь смогла доказать, что весьма неплохо смотрится в проектах жанра экшен. Сюжет повествует о двух женщинах-детективах, работающих в паре, чтобы противостоять смертельно опасному преступному картелю. Каждая из них имеет за плечами непростую биографию и отличается неуживчивым характером, но они находят силы прийти к согласию и противостоять нарушителям закона.

«Добро пожаловать в рай!», 2005.

Партнером Альбы в этом криминальном триллере выступил Пол Уокер. Они сыграли пару, которая отправляется на поиски сокровищ, но вместо золота и алмазов находят большие запасы запрещённых веществ. Остальную часть фильма герои пытаются понять, что им делать с такой сомнительной находкой, которую к тому же пытаются вернуть ее настоящие владельцы.

«Удачи, Чак!», 2007

Герой этой комедии-мелодрамы (Дейн Кук) отчаянно борется с проклятием - как только он расстаётся с девушкой, она сразу же находит любовь всей своей жизни. Чака это не устраивает, и особенно желание изменить ситуацию одолевает им, когда он встречает ту, с которой бы хотел провести всю оставшуюся жизнь. Как нетрудно догадаться, воплотила идеал-мечту на экране наша наша именинница, очаровательная Джессика Альба.

«Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера», 2007.

Это сиквел картины 2005-го года. Суперотряд Marvel продолжает делать всё возможное, чтобы защитить Землю от разрушения. На помощь ученым-супергероям приходит инопланетный Серебряный Сёрфер, к которому они испытывают объяснимое недоверие. И именно Сью Шторм в исполнении Альбы первой находит путь к способностям и намерениям пришельца.

«Дети шпионов 4D», 2011

В этом фантастическом боевике, рассчитанном на просмотр всей семьёй, Джессика сыграла отставную шпионку, скрывающую прошлое от мужа и его детей. Но она должна вернуться в профессию, чтобы спасти мир от злодея по имени Хранитель Времени. Даже если это означает, что семья узнает о ней правду.

«Лапочка», 2003

Название этой картины не должно вводить в заблуждение. Джессика Альба сыграла в ней настоящую «железную леди», вернее, девушку-подростка с сильным характером, которая мечтает преподавать танцы богатым и знаменитым. Начинает с малого в нью-йоркском Гарлеме и почти добивается своего, пока неудавшийся директор по кастингу не начинает требовать от неё оказания услуг сексуального характера.

«Мачете», 2010