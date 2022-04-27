Элизабет Олсен прилетела на премьеру «Доктора Стрэнджа 2» в Лондон

Яркая и смелая Алая Ведьма не перестает удивлять поклонников и в реальной жизни. Элизабет Олсен вновь вернётся к своей роли в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и вместе с коллегой Бенедиктом Камбербэтчем готова покорять красную дорожку. После Берлинской премьеры настал черёд Лондона, где актриса смогла поразить зрителей без применения чудотворной магии.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Звезда сделала ставку на яркий, но при этом лаконичный костюм от Alexander McQueen SS22, и можно смело сказать — она не прогадала. Казалось бы, что удивительного в классических брюках с защипами и слегка укороченном жилете? Но акцентные украшения из сияющих кристаллов добавили образу лоска. Они чем-то напоминали узоры на зимнем окне или блестящую паутину, их хотелось разглядывать заворожёнными глазами.