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2 часа назад

Алая Ведьма в деле: Элизабет Олсен прилетела на премьеру «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в Лондон

Mainstyle

Яркая и смелая Алая Ведьма не перестает удивлять поклонников и в реальной жизни. Элизабет Олсен вновь вернётся к своей роли в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и вместе с коллегой Бенедиктом Камбербэтчем готова покорять красную дорожку. После Берлинской премьеры настал черёд Лондона, где актриса смогла поразить зрителей без применения чудотворной магии.

Элизабет Олсен прилетела на премьеру «Доктора Стрэнджа 2» в Лондон
Фото: MainstyleMainstyle

Звезда сделала ставку на яркий, но при этом лаконичный костюм от Alexander McQueen SS22, и можно смело сказать — она не прогадала. Казалось бы, что удивительного в классических брюках с защипами и слегка укороченном жилете? Но акцентные украшения из сияющих кристаллов добавили образу лоска. Они чем-то напоминали узоры на зимнем окне или блестящую паутину, их хотелось разглядывать заворожёнными глазами.

Актриса не стала играть на контрастах с акцентной вещью и в остальном придерживалась строгой классики. Укладка с мокрым эффектом добавила лицу строгости, а лаконичные босоножки на тонкой шпильке визуально вытянули силуэт. Элизабет явно знает, как очаровать аудиторию без броских образов или необычных фасонов, ведь порой достаточно найти свой идеальный костюм и немного включить фантазию.

Актеры,Элизабет Олсен,
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