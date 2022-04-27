Элизабет Олсен прилетела на премьеру «Доктора Стрэнджа 2» в Лондон

Яркая и смелая Алая Ведьма не перестает удивлять поклонников и в реальной жизни. Элизабет Олсен вновь вернётся к своей роли в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и вместе с коллегой Бенедиктом Камбербэтчем готова покорять красную дорожку. После Берлинской премьеры настал черёд Лондона, где актриса смогла поразить зрителей без применения чудотворной магии.
Звезда сделала ставку на яркий, но при этом лаконичный костюм от Alexander McQueen SS22, и можно смело сказать — она не прогадала. Казалось бы, что удивительного в классических брюках с защипами и слегка укороченном жилете? Но акцентные украшения из сияющих кристаллов добавили образу лоска. Они чем-то напоминали узоры на зимнем окне или блестящую паутину, их хотелось разглядывать заворожёнными глазами.
Актриса не стала играть на контрастах с акцентной вещью и в остальном придерживалась строгой классики. Укладка с мокрым эффектом добавила лицу строгости, а лаконичные босоножки на тонкой шпильке визуально вытянули силуэт. Элизабет явно знает, как очаровать аудиторию без броских образов или необычных фасонов, ведь порой достаточно найти свой идеальный костюм и немного включить фантазию.