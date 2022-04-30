Актеры, которые сошли с ума

Может показаться, что популярность дарит только счастье, но это далеко не так. Не все способны справиться с нагрузками и бешеным ритмом жизни, которые ложатся на плечи актеров и певцов. А самы трудным испытанием для звезд зачастую становится испытание славой. В материале Рамблера известные личности, которые не смогли справиться с популярностью или по другим причинам оказались в психиатрической клинике.

Фото: Кадр из фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" Кадр из фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных"

Джим Керри

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Все привыкли видеть Джима Керри веселым парнем, заставляющим всех смеяться. Однако сам Керри то ли не справился с популярностью, то ли отдал всю свою энергию своим же героям на съемочной площадке, но в итоге ему был поставлен диагноз «синдром дефицита внимания». Актер давно употребляет антидепрессанты и часто борется с депрессией, которую даже приходилось лечить в психиатрической клинике. Особым ударом по психике Джима Керри стала смерть его девушки.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро была звездой мирового масштаба. Существует мнение, что именно это ее и сгубило - бесконечные атаки со стороны фотографов и прессы не давали актрисе прохода. Она страдала психическим расстройством, а проблемы эти, как выяснилось, являлись наследственными. У Актрисы было несчастливое и тяжелое детство, она была лишена родительской любви и подвергалась насилию со стороны отчима. Всю жизнь она не могла принять себя и боялась остаться одна. Частые нервозы и бессонница привели к тому, что Мэрилин не могла обойтись без помощи психотерапевта и транквилизаторов. Они и стали причиной ее смерти, когда ей было всего 36 лет. Основная версия ее гибели - самоубийство.

Аманда Байнс

Актриса начала свою карьеру в 2000 годах еще будучи 13-летним ребенком. Спустя несколько лет у Аманды уже было собственное телевизионное шоу. Она много снималась в кино и обрела довольно широкую популярность. Однако в 2010 году Байнс внезапно заявила о прекращении своей карьеры в кино. Девушка буквально пропала со всех радаров, лишь иногда появлялась информация о том, что ее задерживала полиция за прием наркотиков. Аманда так же не раз попадала на лечение в психиатрические клиники. Позже стало известно, что у нее диагностировали шизофрению и передали под опеку ее матери. Это случилось в 2013 году и после этого об актрисе ничего не слышно.

Кэтрин Зета-Джонс

Актриса обрела мировую славу благодаря своей роли в фильме «Маска Зорро», вышедшем на экраны в 1998 году. После этого у актрисы еще было около десятка успешных ролей, однако потом случилась ситуация, которая изменила ее жизнь.