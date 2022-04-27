Лазарев назвал Марка Захарова "скупым на похвалу"

"Захаров был довольно скупой человек на похвалу. Я отношусь к тем актёрам, которых нужно хвалить. Со мной одним кнутом нельзя, у меня крылья опускаются. Нет, Марк Анатольевич умел вовремя и похвалить так, чтобы крылья снова выросли, но с ним было тяжело",