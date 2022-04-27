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36 минут назад

Лазарев назвал Марка Захарова "скупым на похвалу"

Газета.Ru

Актер Александр Лазарев в беседе с "АиФ" признался, что в 1994 году с режиссером Марком Захаровым было непросто работать, так как он был скупым на похвалу человеком.

Лазарев назвал Марка Захарова "скупым на похвалу"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Захаров был довольно скупой человек на похвалу. Я отношусь к тем актёрам, которых нужно хвалить. Со мной одним кнутом нельзя, у меня крылья опускаются. Нет, Марк Анатольевич умел вовремя и похвалить так, чтобы крылья снова выросли, но с ним было тяжело",

- рассказал Лазарев.

По словам актера, на замечания Захарова нужно было реагировать быстро, а говорил режиссер "мудреными" словами. Например, приводил сложные формулировки об энергетическом воздействии. Лазарев добавил, что после нескольких замечаний Захарову могло "надоесть", и он отдавал роль другому актеру.

Актеры,Александр Лазарев,Марк Захаров,
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