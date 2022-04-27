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40 минут назад

Стало известно о трагедии, которую пережил Моргунов за год до смерти

Мария Каткова

Актер Евгений Моргунов известен зрителям своей ролью Бывалого в фильме "Кавказская пленница". Однако его жизнь была далека от комедии. Выяснилось, что актер ошибочно похоронил свою внебрачную дочь за год до смерти. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Евгений Моргунов. Обошла стороной высшая кинонаграда Советского Союза и обожаемого зрителями Моргунова. Он один из знаменитой тройки комедий Гайдая остался без звания Народного артиста СССР.
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

У актера было два сына, которых он похоронил. У одного остановилось сердце, другой уснул за рулем и погиб в аварии. У него также была внебрачная дочь Арина, но ее мать обманула актера и за год до его смерти заявила, что девочки не стало.

Девочка появилась на свет вне брака после квартирника, где актер был с ее матерью. Мать запрещала общаться ей с отцом, поэтому они виделись в школе тайно. По словам Арины, учителя приглашали ее в пустой класс, где ее ждал отец.

"Он приносил мне подарки. Говорил: «Маме скажешь, что бабушка с дедушкой тебе купили». Он был очень теплый, очень веселый. У меня весь страх тогда проходил. Он когда выходил из класса, он плакал", — рассказала девушка.

Сейчас Арина живет в США и заявила о том, что жалеет, что не видела отца перед смертью.

Ранее сообщалось, что Галустян рассказал, сколько дает дочерям на карманные расходы.

Актеры,Евгений Моргунов,
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