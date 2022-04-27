Стало известно о трагедии, которую пережил Моргунов за год до смерти

Актер Евгений Моргунов известен зрителям своей ролью Бывалого в фильме "Кавказская пленница". Однако его жизнь была далека от комедии. Выяснилось, что актер ошибочно похоронил свою внебрачную дочь за год до смерти. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

У актера было два сына, которых он похоронил. У одного остановилось сердце, другой уснул за рулем и погиб в аварии. У него также была внебрачная дочь Арина, но ее мать обманула актера и за год до его смерти заявила, что девочки не стало.

Девочка появилась на свет вне брака после квартирника, где актер был с ее матерью. Мать запрещала общаться ей с отцом, поэтому они виделись в школе тайно. По словам Арины, учителя приглашали ее в пустой класс, где ее ждал отец.

"Он приносил мне подарки. Говорил: «Маме скажешь, что бабушка с дедушкой тебе купили». Он был очень теплый, очень веселый. У меня весь страх тогда проходил. Он когда выходил из класса, он плакал", — рассказала девушка.

Сейчас Арина живет в США и заявила о том, что жалеет, что не видела отца перед смертью.