Почему Игорь Кваша не общался с бывшей женой 50 лет?

Светлана Мизери была первой любовью Игоря Кваши. Они были знакомы со школы, вместе учились Школе-студии МХАТ, затем вместе служили в «Современнике». Они хотели пожениться в 16 лет, но родители не позволили. Еле дождались до совершеннолетия.

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Однако брак просуществовал недолго. Слишком разные они оказались и по разному относились к семейной жизни. Он – душа компании, а она не любила посиделки и вечеринки. Расстались без скандалов, но затаив обиду на долгие годы.

После развода так и продолжали вместе работать в одном театре, не общаясь. Вскоре их пути совсем разошлись. Она перешла работать в другой театр и вышла замуж за режиссера Игоря Сиренко.

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50 лет она не общалась в Игорем Квашой. Незадолго до смерти он ей позвонил и пригласил прийти на юбилей “Современника”, Светлана отказалась. Лишь спустя время актриса поняла, что Кваша хотел просто с ней попрощаться, ведь он в то время уже очень болел.

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