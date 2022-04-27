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2 часа назад

Звезда гонконгского кино Кеннет Цан умер на карантине

Lenta.ruиещё 1

Умер гонконгский киноактер, режиссер и сценарист Кеннет Цан. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умер звезда гонконгского кино Кеннет Цан
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что артист было найден мертвым в отеле, где отбывал обязательный карантин из-за пандемии COVID-19. Смерть констатировали медики, которые в среду, 27 апреля, пришли навестить знаменитость. Отмечается, что за день до этого Цан сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Он скончался на 87-м году жизни.

Кеннет Цан (настоящее имя — Цзэнг Кунъят) родился 2 сентября 1935 года в Шанхае. Высшее образование он получил в Калифорнийском университете в Беркли, где обучался архитектуре. Будущая звезда гонконгского кино дебютировал на большом экране в фильме «Вражда» 1955 года выпуска. В середине 1960-х годов Цан снимался в детективах и классических картинах о кунг-фу. Артист наиболее известен широкой публике по таким голливудским лентам, как «Час Пик 2» с Джеки Чаном и двадцатой серии «бондианы» «Умри, но не сейчас».

Актеры,Час пик 2,Вражда,Джеки Чан,
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