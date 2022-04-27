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3 часа назад

Как выглядит 31-летний актер, которому всегда 16: видео

Мира Маркина

Часто в кино роли подростков играют взрослые люди. В Голливуде очень строгие нормы рабочих часов и условий для несовершеннолетних: они не могут работать полный день, должны договариваться со школой и получать психологические консультации. Продюсерам и режиссеру проще нанять взрослого актера, который выглядит младше своих лет, нежели соблюдать все необходимые условия. Поэтому в киноиндустрии востребованы артисты, которые в 20, 30 и даже 40 лет выглядят на 15.

Пользовательница TikTok @olya_lolyaa поделилась роликом, в котором рассказала о подобном актере — Томасе Броди-Сангстере. Видео набрало 1,4 млн лайков и 9,5 млн просмотров.

Томас Броди-Сангстер — британский актер театра и кино. Ему уже 31 год, хотя многие думают, что не больше 16-ти. Томас прославился благодаря фильму «Реальная любовь». Во время съемок мальчику было 13 лет, по сюжету — около 10. В 23 года Томас сыграл роль 13-летнего Жойена Рида в «Игре престолов», в 28 — 16-летнего Ньюта в «Бегущем в лабиринте».

Сам Томас отмечает, что, несмотря на юный внешний вид, с младшего возраста ощущал себя взрослым и ответственным благодаря съемкам.

Ранее «Рамблер» показывал самые глупые киноляпы в «Гладиаторе».

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