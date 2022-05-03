Актеры, которые стали последними народными артистами СССР

Народный артист СССР было высшим званием, которое мог получить деятель искусств в Стране Советов. Оно было учреждено в 1936 году. Это был особый титул, который давал множество привилегий, часто недоступных остальным гражданам страны. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Покровские ворота» Кадр из фильма «Покровские ворота»

Звание как бы венчало собой успешную советскую карьеру. Прежде чем претендовать на него, нужно было получить титулы попроще — заслуженный и народный артист республиканского уровня. Впрочем, из этого правила были исключения.

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Например, режиссер Сергей Бондарчук в 1952 году получил звание досрочно, минуя этап народного артиста РСФСР. В том же году, обойдя все ступени, народной артисткой СССР стала оперная певица Елизавета Чавдар. А годом раньше звание было присвоено оперному певцу Борису Гмыре, который при этом обошелся без звания народного артиста УССР.

Присвоение народного артиста СССР было высшим знаком признания со стороны властей. Кроме того, оно распахивало двери в мир льгот и специальных распределителей.

Благодаря званию можно было прикрепиться к санаториям и больницам, которые обслуживали номенклатурную элиту, получить служебную машину и приличную дачу от государства в закрытом поселке, где жили такие же счастливчики. Народным артистам предоставлялись лучшие номера в гостиницах, поездах и самолетах во время гастролей. Они свободно получали дефицитные продукты и вещи. Наконец у них было право на дополнительную жилплощадь, превышающую стандартные советские нормы.

Кроме того, звание народного артиста обеспечивало спокойную старость в виде персональной пенсии, которая в три раза превышала обычную, и скидок на лекарства и услуги ЖКХ.

Больше всего привилегий народным артистам было доступно в сталинское время. К концу советской эпохи звание утратило оттенок элитарности и превратилось в простую дань уважения.

До сих пор в пространстве социальных сетей можно найти байку о том, что последним народным артистом СССР стала Алла Пугачева, а буквально на следующий день Советский Союз перестал существовать. В реальности это не совсем так.

Алла Пугачева получила звание 20 декабря 1991 года. Вместе с ней его присвоили композиторам Аширу Кулиеву и Авету Тертеряну, виолончелистке Наталье Шаховской, пианисту Льву Власенко, театральному режиссеру Валерию Яковлеву, актерам Геннадию Овсянникову и Капару Медетбекову, а также дирижеру Анатолию Полетаеву.