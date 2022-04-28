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2 часа назад

Звезда «Человека-паука» завершает карьеру

РИА "ФедералПресс"

Эндрю Гарфилд решил остановить актерскую карьеру, пишет «Федеральное Агентство Новостей». Второй Человек-паук намерен отдохнуть и понять, что делать дальше.

Звезда «Человека-паука» завершает карьеру
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мне нужно перестроиться, побыть обычным человеком», – говорит голливудский красавчик.

В последнее время у Гарфилда дела шли… ну просто великолепно! Он попал в фильм от Marvel, воссоединив всех «пауков», был номинирован на «Оскар» за «Тик-так… Бум!» А сейчас работает над сериалом «Под знаменем небес». Но после съемок намерен уйти с экранов. Что ж, будем надеяться, что ненадолго.

Сейчас западные кинокомпании активно уходят из России. «ФедералПресс» публиковал мнение Дмитрия Певцова.

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