Звезда «Человека-паука» завершает карьеру

В последнее время у Гарфилда дела шли… ну просто великолепно! Он попал в фильм от Marvel, воссоединив всех «пауков», был номинирован на «Оскар» за «Тик-так… Бум!» А сейчас работает над сериалом «Под знаменем небес». Но после съемок намерен уйти с экранов. Что ж, будем надеяться, что ненадолго.