Эндрю Гарфилд решил остановить актерскую карьеру, пишет «Федеральное Агентство Новостей». Второй Человек-паук намерен отдохнуть и понять, что делать дальше.
«Мне нужно перестроиться, побыть обычным человеком», – говорит голливудский красавчик.
В последнее время у Гарфилда дела шли… ну просто великолепно! Он попал в фильм от Marvel, воссоединив всех «пауков», был номинирован на «Оскар» за «Тик-так… Бум!» А сейчас работает над сериалом «Под знаменем небес». Но после съемок намерен уйти с экранов. Что ж, будем надеяться, что ненадолго.
Сейчас западные кинокомпании активно уходят из России. «ФедералПресс» публиковал мнение Дмитрия Певцова.