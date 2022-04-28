Звезда «Стиляг» рассказал об убийстве мамы на Черкизовском рынке

"Я помню, как мать убили на Черкизовском рынке в 1998 году. Она была челночницей, нужно было как-то выживать. И вот она отправилась тогда в Москву и так далее. Я не знаю подробностей этой трагедии, две недели нам не сообщали даже о ее смерти. Ей было на тот момент 32 года, а мне 14", — рассказал Антон Шагин.