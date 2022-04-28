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1 час назад

Звезда «Стиляг» рассказал об убийстве мамы на Черкизовском рынке

Мира Маркина

Актер Антон Шагин, ставший известным после выхода фильма «Стиляги», впервые рассказал о смерти матери. Историей трагедии он поделился во время YouTube-программы «Антонимы».

Звезда «Стиляг» рассказал об убийстве мамы на Черкизовском рынке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Будучи подростком, актер осиротел. В конце 90-х его мать занималась торговлей, чтобы прокормить семью.

"Я помню, как мать убили на Черкизовском рынке в 1998 году. Она была челночницей, нужно было как-то выживать. И вот она отправилась тогда в Москву и так далее. Я не знаю подробностей этой трагедии, две недели нам не сообщали даже о ее смерти. Ей было на тот момент 32 года, а мне 14", — рассказал Антон Шагин.

По словам артиста, в то время они жили очень тяжело. Его воспитывали бабушка-инвалид и дедушка, получавший зарплату макаронами.

Ранее стало известно о трагедии, которую пережил Моргунов за год до смерти.

Актеры,Стиляги,Антон Шагин,
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