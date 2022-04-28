Звезда «Кухни» и «Даешь молодежь!» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

«Один хочет стать ученым-химиком, другой — футболистом. Кем они станут — покажет время, я поддержу любой их выбор. Я себя так настраиваю, не знаю, как будет в будущем. Захотят идти по моим стопам — пожалуйста, помогу и подскажу. Кем захотят, тем и станут, я поддержу их выбор в любом случае», — рассказал актер в беседе с WMJ.ru.