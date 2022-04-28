Звезда «Кухни» и «Даешь молодежь!» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

Актер появился на публике вместе со своей беременной супругой.
27 апреля в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла светская премьера сериала Кирилла Плетнева «Оффлайн». На закрытом показе были замечены многие звезды, в том числе и Михаил Башкатов. Звезда «Кухни» и «Даешь молодежь!» вышел в свет вместе со своей женой Екатериной. Как оказалось, супруги ожидают скорого пополнения в семье.
У Михаила и Екатерины Башкатовых уже подрастают трое сыновей: Тимофей, Федор и Степан.
«Один хочет стать ученым-химиком, другой — футболистом. Кем они станут — покажет время, я поддержу любой их выбор. Я себя так настраиваю, не знаю, как будет в будущем. Захотят идти по моим стопам — пожалуйста, помогу и подскажу. Кем захотят, тем и станут, я поддержу их выбор в любом случае», — рассказал актер в беседе с WMJ.ru.