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2 часа назад

Звезда «Кухни» и «Даешь молодежь!» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

WMJ.ruиещё 3

Актер появился на публике вместе со своей беременной супругой.

Звезда «Кухни» и «Даешь молодежь!» Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз
Фото: Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, пресс-служба OkkoФото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, пресс-служба Okko

27 апреля в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла светская премьера сериала Кирилла Плетнева «Оффлайн». На закрытом показе были замечены многие звезды, в том числе и Михаил Башкатов. Звезда «Кухни» и «Даешь молодежь!» вышел в свет вместе со своей женой Екатериной. Как оказалось, супруги ожидают скорого пополнения в семье.

У Михаила и Екатерины Башкатовых уже подрастают трое сыновей: Тимофей, Федор и Степан.

«Один хочет стать ученым-химиком, другой — футболистом. Кем они станут — покажет время, я поддержу любой их выбор. Я себя так настраиваю, не знаю, как будет в будущем. Захотят идти по моим стопам — пожалуйста, помогу и подскажу. Кем захотят, тем и станут, я поддержу их выбор в любом случае», — рассказал актер в беседе с WMJ.ru.

Актеры,Даешь молодежь!,Кухня,Кирилл Плетнев,Михаил Башкатов,
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