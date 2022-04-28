Жанна Эппле рассказала о жизни в доме для советской элиты

Российская актриса театра и кино Жанна Эппле рассказала о жизни в районе станции метро «Новослободская», где ей принадлежит квартира в доме сталинской эпохи. Изначально подобное жилье предназначалось советской элите. Актриса поделилась подробностями в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Фото: Кадр из сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Кадр из сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»

Актриса описала жизнь в районе фразой «красиво и достойно». Она владеет квартирой в доме, украшенном лепниной. Эппле приобрела ее после расставания с супругом, дети от которого на тот момент учились в местной математической школе. Актриса объяснила, что не хотела менять образ жизни сыновей и выбрала недвижимость по территориальному признаку.

Эппле отметила, что ей нравится эпоха, к которой относится дом.

«Это мое время — моя эпоха: чем старше становлюсь, тем больше ценю антиквариат и богатство. Я всегда жила подобающе: 20 лет в практически соседнем районе — Марьиной Роще», — рассказала актриса.