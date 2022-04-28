Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
3 часа назад

Джонни Депп раскрашивал картинки во время суда с Эмбер Херд

Газета.Ru

Джонни Депп рисовал и раскрашивал картинки прямо во время судебного заседания по делу о клевете против бывшей жены Эмбер Херд.

Депп раскрашивал картинки во время суда с Херд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сети появился кадр, на котором 58-летний актер занимается творчеством в зале суда. Один из рисунков Деппа был замечен во время ожидания свидетельницы Тары Робертс, управляющей островным поместьем артиста, показания которой позже передали по видео. На представленном кадре звезда "Пиратов Карибского моря" раскрашивает рисунок фиолетовыми и розовыми маркерами.

В ходе одного из последних судебных заседаний психолог Шеннон Карри, которую наняли юристы Деппа, поставила диагноз Херд. По мнению эксперта, актриса страдает пограничным расстройством личности и истерическим расстройством личности. Такие выводы были сделаны после анализа документации и поведения актрисы.

Ранее Джонни Депп вспомнил, как взял с собой нож на встречу с Эмбер Херд. Как утверждает артист, на тот момент он был психологически сломлен.

Актеры,Джонни Депп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители