Депп раскрашивал картинки во время суда с Херд

Джонни Депп рисовал и раскрашивал картинки прямо во время судебного заседания по делу о клевете против бывшей жены Эмбер Херд.

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В сети появился кадр, на котором 58-летний актер занимается творчеством в зале суда. Один из рисунков Деппа был замечен во время ожидания свидетельницы Тары Робертс, управляющей островным поместьем артиста, показания которой позже передали по видео. На представленном кадре звезда "Пиратов Карибского моря" раскрашивает рисунок фиолетовыми и розовыми маркерами.

В ходе одного из последних судебных заседаний психолог Шеннон Карри, которую наняли юристы Деппа, поставила диагноз Херд. По мнению эксперта, актриса страдает пограничным расстройством личности и истерическим расстройством личности. Такие выводы были сделаны после анализа документации и поведения актрисы.