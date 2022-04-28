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1 час назад

Актрису из "Доктора Стрэнджа" обвинили в педофилии

Газета.Ru

Зара Питиан ("Доктор Стрэндж") и ее муж Виктор Марке обвиняются в 14 преступлениях на сексуальной почве в отношении девочки в возрасте 13 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезду "Доктора Стрэнджа" обвинили в педофилии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сейчас супруги проходят по судебному делу о педофилии. Утверждается, что они "угостили 13-летнюю девочку темным ромом, после чего предположительно изнасиловали ее и сняли процесс на видео".

Питиан вместе с супругом раньше были инструкторами по боевым искусствам. Девушка, обвинившая пару, рассказала, что посещала тренировки у супругов. По ее словам, изнасилование произошло примерно в середине 2000-х. Помимо этого, предполагаемая жертва заявила, что во время занятий Марке и Питиан жестоко обращались с ней.

Супругу Зары Питиан также предъявлено четыре обвинения в нападении на другую девочку-подростка в период с 2002 по 2003 год. Супруги отрицают все заявления о насилии и жестоком обращении с несовершеннолетними.

Доктор Стрэндж,
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