Звезду "Доктора Стрэнджа" обвинили в педофилии

Зара Питиан ("Доктор Стрэндж") и ее муж Виктор Марке обвиняются в 14 преступлениях на сексуальной почве в отношении девочки в возрасте 13 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Сейчас супруги проходят по судебному делу о педофилии. Утверждается, что они "угостили 13-летнюю девочку темным ромом, после чего предположительно изнасиловали ее и сняли процесс на видео".

Питиан вместе с супругом раньше были инструкторами по боевым искусствам. Девушка, обвинившая пару, рассказала, что посещала тренировки у супругов. По ее словам, изнасилование произошло примерно в середине 2000-х. Помимо этого, предполагаемая жертва заявила, что во время занятий Марке и Питиан жестоко обращались с ней.