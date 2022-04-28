Уроки жизни и необычная судьба звезды сериала «Папины дочки»

Татьяна Орлова — актриса уникальной судьбы. Тридцать лет она ждала ролей в театре и в кино. Но за эти годы не потеряла профессиональную форму, и сегодня она не сходит с экранов и радует нас своим талантом. Ее уроки жизни — в нашем материале.

Фото: Владимир Мышкин Владимир Мышкин

Об успехе

Видео дня

Как мышцы требуют постоянных тренировок, так и актер должен играть все время. И когда у меня появлялись работы, я нервничала, смогу ли, потому что не было практики.

Когда не звонит телефон, это катастрофа. У меня были такие периоды, так можно и до депрессии докатиться.

После «Папиных дочек» меня начали узнавать на улице, потом стали поступать предложения, и вот тут у меня, наконец, появилась какая-то уверенность в себе.

Нет специфических черт, которые помогают артисту добиться успеха или, наоборот, мешают. Профессия с жизнью не пересекается.

О людях

Для меня неприемлемо неуважительное, унижающее человека отношение, каким бы гением ни был режиссер.

Очень не люблю непорядочность. Отсутствие добра, такта, воспитания. Стараюсь избегать таких людей.

У меня всегда были друзья и подруги. Мне кажется, в дружбе главное — общие взгляды и общие интересы. А характеры могут быть абсолютно разными.

Не могу сказать, что я хорошо чувствую людей, разбираюсь в них. Ориентируюсь на эмоциональное ощущение: нравится человек или нет.

О себе

Если нужно, я могу поставить человека на место. Но, как правило, просто понижаю регистр голоса, и люди сразу все понимают.

Раньше у меня не было возможностей красиво одеваться. Но меня настолько поглощало то, чем я занималась, работа в театре, что я никогда о внешности особо и не задумывалась.

Я стараюсь не погружаться в отрицательные эмоции, но к трагическим событиям относиться спокойно очень сложно.

Я всегда была самодостаточной. Мне хорошо с самой собой.

О возрасте

Тридцать или даже сорок лет я жила без работы и денег. Не могла многое себе позволить: ни красивой одежды, ни путешествий, даже на еду не хватало. Поэтому я не могу сказать, что жалею о молодости.

Сами цифры моего возраста меня не пугают. Да, это другой этап жизни, но к этому надо относиться спокойно.