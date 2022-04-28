«Я не иду по пути Эндрю Гарфилда»

Том Хиддлстон известен в киновселенной Marvel по роли Локи — принца Асгарда и сводного брата Тора. В последний раз героя можно было увидеть в сериале «Локи».
Недавно актер пообщался с журналистом издания Total Film и прокомментировал появление своего героя в новой части «Тора». Хиддлстон не дал четкого ответа и сослался на Эндрю Гарфилда, которому «не звонили».
«Я живу в неведении. Для меня это неизвестно. Знаете, раньше я думал, что могу предугадать такие события, но сейчас я действительно не имею понятия. И я даже не пытаюсь идти по пути Эндрю Гарфилда! Я просто не знаю».
Фанаты уверены, что такими словами актер только дал понять, что его все же стоит ждать в ленте — ведь как можно не знать, снялся ты в фильме или нет. Также есть шанс появления Локи в сиквеле «Доктора Стрэнджа».