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3 часа назад

Геральт из Ривии и Супермен: как расцвел красавчик Генри Кавилл

Мира Маркина

Британский актер Генри Кавилл обрел популярность далеко не сразу. Роли Супермена, безупречного шпиона и борца с нечистью в его карьере случились спустя несколько лет безуспешного метания по кастингам. Но что делать – видимо, такова судьба мистера Кавилла, который вместе с ценностью профессиональной обрел статус секс-символа. О том, как закалялся «человек из стали», сегодня расскажет «Рамблер».

1/8 Британский актер Генри Кавилл обрел популярность далеко не сразу. Роли Супермена, безупречного шпиона и борца с нечистью в его карьере случились спустя несколько лет безуспешного метания по кастингам. Но что делать – видимо, такова судьба мистера Кавилла, который вместе с ценностью профессиональной обрел статус секс-символа. О том, как закалялся «человек из стали», сегодня расскажет «Рамблер».
Фото: globallookpress.com
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2/8 Генри родился в 1983 году на Нормандских островах в многодетной семье Марианны и Колина Кавиллов. Он учился в частной школе-интернате. На этом настоял отец Генри. И его решение травмировало мальчика.
Фото: Кадр из фильма «Я захватываю замок»
3/8 Генри очень тяжело переживал разлуку с семьей. В первые месяцы пребывания в интернате он часто плакал и просился домой. Генри нашел отдушину в еде и очень быстро стал поправляться. Сверстники его дразнили, придумывали дурацкие прозвища. Девушки Генри не замечали. Он переживал. Но нашел в себе смелость и записался в драмкружок. Генри легко справлялся с главными ролями в постановках, играл героев мифов античной эпохи и воплощал на сцене образы из пьес Шекспира.
Фото: Кадр из фильма «Тристан и Изольда»
4/8 В Голливуде Генри Кавиллу дали прозвище «подружка невесты». Причина – удивительное невезение в получении ключевых ролей. Так было с фильмами о Гарри Поттере и «Сумерками». Кавиллу дважды предпочли Роберта Паттинсона, причем всего за несколько недель до съемок. Роль агента 007 увел из-под носа Дэниэл Крейг, а Бэтмена – Кристиан Бэйл. Но Генри уже к тому времени научился справляться с поражениями.
Фото: Кадр из фильма «Война богов: Бессмертные»
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5/8 Образ настоящего мужчины, защитника Земли тиражируется в поп-культуре со времен первых комиксов. И Генри Кавилл с его внешностью удивительно соответствует этому представлению. Поэтому выбор британца на роль самого первого супергероя не кажется чем-то необычным. Но это не спасло Кавилла от сплетен о его гомосексуальности. Вероятнее всего, неприятные слухи появились из-за «скучной» личной жизни актера, не отмеченной скандалам.
Фото: Кадр из фильма «Человек из стали»
6/8 Генри Кавилл не считает, что звание секс-символа ему подходит. Актер признается, что по природе он человек застенчивый. В одном из интервью Генри рассказал, как возбудился на съемках, а потом долго извинялся перед партнершей по сцене. Зрители могут и не догадываться о том, с каким боем актер отвоевывает право не светить голым торсом в кадре.
Фото: Кадр из фильма «Агенты А.Н.К.Л.»
7/8 Каким бы стеснительным Кавилл ни был, невозможно отрицать то, какое неизгладимое впечатление производит он и его физическая форма. Актер дружит со спортом — бегает, регулярно ходит в тренажерный зал, катается на мотоцикле и занимается конным спортом. Для съемок в «Ведьмаке» Кавилл практически перестал пить воду, чтобы рельеф его мышц выглядел более рельефным. Да и девушек Кавилл подбирает себе под стать. Среди его бывших — каскадерша, фитнес-тренер, боец смешанных боевых искусств, жокей.
Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
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8/8 Еще один интересный факт об актере: Генри Кавилл обожает готовить. Этот навык он значительно подтянул во время самоизоляции. И если когда-то для Генри еда служила успокоением, то теперь он готовит восхитительные стейки, домашний хлеб и торты, чтобы порадовать близких. В апреле прошлого года стало известно, что Кавилл встречается с Натали Вискузо, вице-президенткой студии Legendary Entertainment.
Фото: Кадр из фильма «Энола Холмс»

Генри родился в 1983 году на Нормандских островах в многодетной семье Марианны и Колина Кавиллов. Он учился в частной школе-интернате. На этом настоял отец Генри. И его решение травмировало мальчика.

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Генри очень тяжело переживал разлуку с семьей. В первые месяцы пребывания в интернате он часто плакал и просился домой. Генри нашел отдушину в еде и очень быстро стал поправляться. Сверстники его дразнили, придумывали дурацкие прозвища. Девушки Генри не замечали. Он переживал. Но нашел в себе смелость и записался в драмкружок. Генри легко справлялся с главными ролями в постановках, играл героев мифов античной эпохи и воплощал на сцене образы из пьес Шекспира.

В Голливуде Генри Кавиллу дали прозвище «подружка невесты». Причина – удивительное невезение в получении ключевых ролей. Так было с фильмами о Гарри Поттере и «Сумерками». Кавиллу дважды предпочли Роберта Паттинсона, причем всего за несколько недель до съемок. Роль агента 007 увел из-под носа Дэниэл Крейг, а Бэтмена – Кристиан Бэйл. Но Генри уже к тому времени научился справляться с поражениями.

Образ настоящего мужчины, защитника Земли тиражируется в поп-культуре со времен первых комиксов. И Генри Кавилл с его внешностью удивительно соответствует этому представлению. Поэтому выбор британца на роль самого первого супергероя не кажется чем-то необычным. Но это не спасло Кавилла от сплетен о его гомосексуальности. Вероятнее всего, неприятные слухи появились из-за «скучной» личной жизни актера, не отмеченной скандалам.

Генри Кавилл не считает, что звание секс-символа ему подходит. Актер признается, что по природе он человек застенчивый. В одном из интервью Генри рассказал, как возбудился на съемках, а потом долго извинялся перед партнершей по сцене. Зрители могут и не догадываться о том, с каким боем актер отвоевывает право не светить голым торсом в кадре.

Каким бы стеснительным Кавилл ни был, невозможно отрицать то, какое неизгладимое впечатление производит он и его физическая форма. Актер дружит со спортом — бегает, регулярно ходит в тренажерный зал, катается на мотоцикле и занимается конным спортом. Для съемок в «Ведьмаке» Кавилл практически перестал пить воду, чтобы рельеф его мышц выглядел более рельефным. Да и девушек Кавилл подбирает себе под стать. Среди его бывших — каскадерша, фитнес-тренер, боец смешанных боевых искусств, жокей.

Еще один интересный факт об актере: Генри Кавилл обожает готовить. Этот навык он значительно подтянул во время самоизоляции. И если когда-то для Генри еда служила успокоением, то теперь он готовит восхитительные стейки, домашний хлеб и торты, чтобы порадовать близких. В апреле прошлого года стало известно, что Кавилл встречается с Натали Вискузо, вице-президенткой студии Legendary Entertainment.

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