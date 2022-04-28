Актёр Стебунов рассказал о своей роли в фильме «Стикер»

«В «Стикере» мой герой — неуверенный в себе человек, причём достаточно гипертрофировано. Это важная часть сценария. Это действительно человек в футляре, который ушёл с головой в свои чертежи. Стал успешным архитектором, потерявшись в своей работе», — сказал актёр в беседе с «Радио 1».