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2 часа назад

Актёр Стебунов рассказал о своей роли в фильме «Стикер»

RT на русском

Актёр Иван Стебунов рассказал о своей роли в фильме «Стикер», который вышел в прокат 21 апреля.

Актёр Стебунов рассказал о своей роли в фильме «Стикер»
Фото: Кадр из фильма «Стикер»Кадр из фильма «Стикер»

«В «Стикере» мой герой — неуверенный в себе человек, причём достаточно гипертрофировано. Это важная часть сценария. Это действительно человек в футляре, который ушёл с головой в свои чертежи. Стал успешным архитектором, потерявшись в своей работе», — сказал актёр в беседе с «Радио 1».

Говоря о картине в целом, Стебунов отметил, что это история о сомнениях и о том, как важно доверять своим первым ощущениям.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.

Актеры,Иван Стебунов,Кирилл Полухин,
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