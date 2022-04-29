Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон поборол алкогольную зависимость

«У нас все хорошо. Мы уже несколько лет живем в трезвости. Я многое узнала о зависимости, только от Кита зависит, решит ли он снова пить. Ответственность за его поведение лежит только на нем», — объяснила актриса. Также Лесли рассказала, что Харингтон добровольно посещал собрания анонимных алкоголиков и получал необходимую поддержку.