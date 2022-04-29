Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон поборол алкогольную зависимость

Супруга Кита Харингтона («Игра престолов») Роуз Лесли в беседе с Harper's Bazaar UK рассказала, что он смог побороть алкогольную зависимость.
«У нас все хорошо. Мы уже несколько лет живем в трезвости. Я многое узнала о зависимости, только от Кита зависит, решит ли он снова пить. Ответственность за его поведение лежит только на нем», — объяснила актриса. Также Лесли рассказала, что Харингтон добровольно посещал собрания анонимных алкоголиков и получал необходимую поддержку.
Как объяснила жена Харингтона, ему было важно осознать и признать факт зависимости. После этого актеру удалось справиться с болезнью и начать новую жизнь.
Также артистка объяснила, что они с супругом намеренно не ведут аккаунты в соцсетях. Они предпочитают не распространяться о личной жизни.
В октябре 2021 года стало известно, что Кит Харингтон вместе с Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada») и Дэвидом Швиммером («Друзья») снимется в драматическом сериале, посвященном влиянию экологических изменений на веру, любовь, работу и семью. Звезда «Игры престолов» сыграет в сериале генерального директора крупной промышленной компании.