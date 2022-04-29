Как Александр Петров стал звездой русского кино

Александр Петров — известный российский артист, снявшийся в многих популярных сериалах и фильмах: «Полицейский с рублевки», «Гоголь», «Т-34», «Пока цветет папоротник», «Гоголь», «Закон каменных джунглей» и другие работы. Его биография хорошо известна, ее поиском занимаются фанаты и поклонники артиста. Часто ее приукрашивают, однако есть достоверные факты.

Фото: kleo.ru kleo.ru

Рождение и юность

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Александр Петров родился в 1989 году, в Ярославской области, в городе Переславль-Залесский. Мама, Петрова Алевтина Анатольевна, работала фельдшером. Отец, Андрей Генрихович Петров, — электриком. В семье Саша был вторым ребенком после дочери Екатерины. На момент рождения мальчика ей было 15 лет.

Детство Александра проходило в 90-е годы, когда многие российские семьи пытались выжить после развала Советского Союза. Скорее всего, это была типовая семья, где мама и папа заняты работой, а дети помогают по хозяйству. Саша часто помогал по дому, делал уборку и ходил в магазин за продуктами. Это заложило фундамент ответственности и самостоятельности в будущем.

Про школьные годы говорится, что Саша был коммуникабельным ребенком, умел общаться и находить друзей. В биографии часто подмечают, что Александр любил веселить сестру и ее подруг, говорится о любви к спорту, в частности футболу, которым мальчик серьезно занимался. В 15-16 лет он должен был поехать на соревнования в Москву, однако полученная травма не позволила этого сделать. Более того, пришлось прекратить карьеру в футболе.

Александр поступил в университет на экономический факультет. На первом курсе вел активную студенческую жизнь: вступил в студсовет и участвовал в вузовских спектаклях театрального кружка «Антреприза», которым руководил Иваненко В. А.

Во время фестивалей театральный кружок активно выступал, одно из таких выступлений в Самарской области стало знаковым для Александра. Там он познакомился с преподавателями из ГИТИСа, одним из которых был Леонид Ефимович Хейфец — советский и российский режиссер, по совместительству педагог. Он заметил молодого человека, который после встречи с ним завершил экономическое образование и перешел в ГИТИС на второй курс.

Дебют в кино

Встреча с Леонидом Ефимовичем стала судьбоносной для Саши Петрова. После короткой беседы юноша подал документы в ГИТИС, где, несмотря на большой конкурс, попал на вакантное место с первой попытки, что удается не всем звездам. Удача была на стороне Александра, но не в полной мере, как он того хотел: приняли его не на актерское отделение, а на режиссерское. Мечта постепенно становилась явью.

Важным решением для карьеры стало принятие предложения о съемках в одном эпизоде сериала «Голоса». Уже через два года мужчина работал с режиссером «Турецкого гамбита» — Джаником Файзиевым, в этот момент снимали фильм «Август. Восьмого». Его заметили, и в 2012 году, к окончанию учебы, он снялся в фэнтезийном приключенческом сериале «Пока цветет папоротник» — проект выпустили на телеканале СТС. Александр Петров оказался в главной роли — Кирилла Андреева.

Точно никто не может сказать, что сыграло решающую роль в высоком рейтинге сериала: харизма, обаяние актера и его профессионализм или симпатичное лицо и дерзкий образ, который так понравился зрительницам. С этого момента карьера мужчины пошла в гору, он начал сотрудничество с известными кинокомпаниями и популярными режиссерами.

С большими успехами Александр выпустился из вуза, уже будучи звездой. К этому моменту он имел выгодные контракты и мог не беспокоиться по поводу своего будущего. К этому моменту его заметили художественные руководители, он открыл для себя большую сцену. Кроме этого, Саша Петров успел сняться в таких хитах от российских студий, как «Елки 3» и «Любовь в большом городе 3». Благодаря этим фильмам он лично познакомился с крупными актерами и стал ближе к верхушкам киноискусства.

Пик карьеры

С приходом популярности многие актеры начинают считать себя выше простых людей. Случилось ли это с Александром Петровым? Нет. Мужчина все больше отказывался от звания знаменитости и называл себя простым человеком. В этот момент он начал часто появляться на экранах и при этом старался подбирать разные роли.

Так, Александр примерил на себя образ человека, переживающего тяжелые 60-е годы вместе с близким другом, в сериале «Фарц», дальше была главная роль в сериале «Закон каменных джунглей», в которой рассказывалось о приключениях группы угонщиков. Была также работа в произведении «Метод», где Саша не блистал в качестве актера переднего плана, но также радовал своих фанатов.

Настоящим прорывом в карьере мужчины стал сериал «Полицейский с рублевки», который прокручивали на канале ТНТ. В этой ленте актер предстает в виде циничного полицейского, которому приходится реагировать на вызовы жителей самого престижного района Москвы — Рублевки. Этот образ был совершенно непривычным для зрителей, как говорят профессиональные критики и рядовые зрители, Петров нестандартно подошел к созданию персонажа. Герой в самом деле получился интересным, за его приключениями зрителям хотелось наблюдать. Поэтому каждый год сериал продлевался на новый сезон, а поклонники получали новую порцию искрометного юмора от Александра Петрова.

Кроме этого, актер «замахнулся» на классику. Говорить об этом начали, когда был анонсирован сериал молодого режиссера Егора Баранова. Петров получил главную роль и сыграл Гоголя. В истории был рассказан отрывок из жизни молодого писателя, из которого зрителям становится ясно, что Николай Васильевич писал свои романы прямо с таинственных событий на хуторе.

Театральная жизнь

Театральная карьера актера началась после окончания университета. Первым пристанищем Петрова стал московский драматический театр Et cetera, которым руководил советский и российский актёр театра и кино Александр Калягин. Артист покинул сцену через год работы.

Уже в 2013 году молодой актер перешел в драматический театр им. Ермоловой — один из старейших театров Москвы (был основан в 1925 году). Здесь он запомнился ролью Гамлета в одноименной авторской постановке Валерия Саркисова.

В последующие годы Александр Петров отдавал предпочтения кино и сериалам, до 2017 года он не выступал в театре. А в 2017 году убедил руководство дать ему шанс в дебютной постановке «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ». По словам Петрова, это была творческая смесь театра, кино и музыки.

Даже в 2022 году востребованный и популярный актер Александр Петров радует поклонников работами в театре. Сейчас на афишах Пушкинского театра можно увидеть постановку по произведению Чехова «Вишневый сад», где Александр исполняет одну из ролей.

Личная жизнь

Главный вопрос, который интересует фанаток Александра Петрова в его биографии, — есть ли у него жена. Когда упоминается личная жизнь актера, официальные источники скупы. Однако желтая пресса, собиратели слухов и прочие массмедиа постоянно обсуждают эту тему.

Официальные источники сообщают о двух женщинах Петрова. Первая — молодая актриса Ирина Старшенбаум. Их любовь началась на съемочной площадке фильма «Притяжение», режиссером которого выступил именитый российский деятель кино Федор Бондарчук. Их отношения закрутились настолько серьезно, что в 2017 году они объявили о помолвке. Впрочем, она была расторгнута в 2019 году.

Многие писали о том, что их пара распалась из-за Стаси Милославской. Эти отношения начались, как и прошлые, на съемочной площадке.

Как говорит актер в каждом интервью, он четко понимает, чего хочет от жизни, ему пока рано заводить семью, не достигнув собственных целей. А вопросов касательно партнерш Александр избегает и не посвящает публику в свои любовные истории.

Публикации

Петров покорил людей за счет своих актерских способностей, харизмы и шарма. При этом только самые преданные фанаты его творчества знают, что он также выступает автором стихотворений.

В 2020 году в печати вышла первая книга Саши Петрова «#Зановородиться. Невероятная история любви». В этом произведении мужчина представил свои стихи, рисунки и мысли о самом важном — о любви. Он не скрывает, что муза, которая вдохновила его на создание подобного сборника, где-то рядом.

Искренние фанаты актера приняли литературный труд с большой радостью, пятитысячный тираж очень быстро разлетелся по рукам пользователей. Однако не все так радостно отнеслись к творчеству. Независимый литературный критик Антон Ульянов очень негативно отозвался о сборнике, придрался к тому, что в аннотации актер обещал рассказать о том, как написал сценарий к драме «Заново родиться», однако за 207 страниц предлагается несколько стихотворений, множество фотографий с забытых фотосессии актера и цитаты. По поводу самих стихотворений у него тоже множество замечаний.

Итоги