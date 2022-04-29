Рэйф Файнс и Джульет Бинош снимутся в фильме «Возвращение»

Сюжет картины будет основан на древнегреческом эпосе Гомера «Одиссея».
Звёзды фильма «Английский пациент» (1996) вновь встретятся на съёмочной площадке. Напомню, эта военная драма принесла Файнсу номинацию, а Бинош премию «Оскар» как лучшей исполнительнице второстепенной роли. Ранее они также снялись в драме "Грозовой перевал" (1992).
Новую картину с их участием «Возвращение» поставит итальянец Уберто Пазолини по сценарию Джона Коли и Эдварда Бонда.Синопсис фильма гласит: «После 20-и лет отсутствия Одиссея (Файнс) прибивает к берегам Итаки, истощённого и неузнаваемого. Царь, наконец, вернулся домой, но очень многое изменилось на острове с тех пор, как он отправился на Троянскую войну. Его любимая жена (Бинош) – узница в собственном доме, принуждаемая многочисленными поклонниками выбрать нового мужа и, соответственно, царя. А их сыну Телемаху, выросшему без отца, грозит смерть от рук женихов, расценивающих его как препятствию на пути к своей цели.
Одиссей также изменился. Опыт войны и возраст уже не позволяют ему быть таким сильным воином, как когда-то. Но он поворачивается к прошлому лицом, чтобы найти в себе силы сохранить семью и вернуть любовь, которую он потерял».