Рэйф Файнс и Джульет Бинош снимутся в фильме «Возвращение»

Новую картину с их участием «Возвращение» поставит итальянец Уберто Пазолини по сценарию Джона Коли и Эдварда Бонда.Синопсис фильма гласит: «После 20-и лет отсутствия Одиссея (Файнс) прибивает к берегам Итаки, истощённого и неузнаваемого. Царь, наконец, вернулся домой, но очень многое изменилось на острове с тех пор, как он отправился на Троянскую войну. Его любимая жена (Бинош) – узница в собственном доме, принуждаемая многочисленными поклонниками выбрать нового мужа и, соответственно, царя. А их сыну Телемаху, выросшему без отца, грозит смерть от рук женихов, расценивающих его как препятствию на пути к своей цели.