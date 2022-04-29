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3 часа назад

Петиция за увольнение Эмбер Херд из "Аквамена 2" собрала более 2 млн подписей

Газета.Ru

Более 2 млн человек подписали петицию на Change.org за отстранение актрисы Эмбер Херд из «Аквамена 2». Подписавшиеся обвиняют девушку в домашнем насилии над бывшим супругом Джонни Деппом.

Петиция за увольнение Эмбер Херд из "Аквамена 2" собрала более 2 млн подписей
Фото: DC ComicsDC Comics

«В иске на $50 млн Джонни Депп описывает множество случаев домашнего насилия, от которого он пострадал от своей (тогда еще) жены Эмбер Херд. <...> Поскольку Херд является известным и признанным домашним насильником, Warner Brothers и DC Entertainment обязаны отстранить ее от участия в проекте «Аквамен 2», — говорится в заявлении.

В апреле 2022 года Джонни Депп подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги, которая намекнула на домашнее насилие с его стороны в колонке для Washington Post. Актриса подала встречный иск на $100 млн.

Предыдущий суд 2020 года звезда «Пиратов Карибского моря» проиграл. Тогда он обвинял британский таблоид The Sun в клевете из-за статьи об избиении Херд.

Премьера фильма «Аквамен 2» запланирована на 17 марта 2023 года.

Ранее охранник Джонни Деппа заявил в суде о травмах, полученных актером в браке с Херд.

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