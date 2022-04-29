Актриса Любовь Аксенова заявила, что не скучает по жизни в Лондоне

Актриса Любовь Аксенова в интервью газете Metro поделилась своими впечатлениями от жизни в Лондоне.
«Мне сложно сказать, что я сильно скучаю по Лондону. С одной стороны, попасть туда было здорово, но с другой — это далеко не главное место среди всех, где я была», — сказала Аксенова.
Актриса находилась в столице Великобритании несколько месяцев во время своего обучения в специализированной школе. По ее словам, поездка в Лондон была для нее первым продолжительным самостоятельным путешествием.
«Все было непривычно. Это совсем другая культура, архитектура, люди и природа. Наверное, это самое ценное в любой поездке — попасть в другой мир, насытиться и усвоить иное», — отметила она.
Любовь Аксенова известна по ролям в таких проектах, как «Майор Гром: Чумной Доктор», «Обнимая небо» и «Бывшие».