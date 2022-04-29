Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Актриса Любовь Аксенова заявила, что не скучает по жизни в Лондоне

Газета.Ru

Актриса Любовь Аксенова в интервью газете Metro поделилась своими впечатлениями от жизни в Лондоне.

Актриса Любовь Аксенова заявила, что не скучает по жизни в Лондоне
Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»Нина Зотина/РИА «Новости»

«Мне сложно сказать, что я сильно скучаю по Лондону. С одной стороны, попасть туда было здорово, но с другой — это далеко не главное место среди всех, где я была», — сказала Аксенова.

Актриса находилась в столице Великобритании несколько месяцев во время своего обучения в специализированной школе. По ее словам, поездка в Лондон была для нее первым продолжительным самостоятельным путешествием.

«Все было непривычно. Это совсем другая культура, архитектура, люди и природа. Наверное, это самое ценное в любой поездке — попасть в другой мир, насытиться и усвоить иное», — отметила она.

Любовь Аксенова известна по ролям в таких проектах, как «Майор Гром: Чумной Доктор», «Обнимая небо» и «Бывшие».

Бывшие,Любовь Аксенова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители