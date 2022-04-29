Рассел Кроу и Лиам Хемсворт сыграют военных в "Земле Зла"

Актеры Рассел Кроу ( "Гладиатор" ) и Лиам Хемсворт ( "Голодные игры" ) исполнят главные роли в боевике "Земля Зла" ("Land Of Bad") об операции США на Филиппинах, сообщает Deadline.

Кроу сыграет пилота и оператора дрона ВВС США по кличке "Жнец", которому за 48 часов придется предотвратить ужасную катастрофу. Хемсворт воплотит на экране молодого авиадиспетчера, оказавшегося в эпицентре боев без оружия и средств коммуникации - за исключением единственного летающего над ним военного дрона. Авторами фильма выступили режиссер Уильям Юбэнк и сценарист Дэвид Фриджерио, вместе работавшие над мистическим хоррором "Паранормальное явление: Ближайший родич". Продюсером картины выступила Highland Film Group.