Рассел Кроу и Лиам Хемсворт сыграют военных в "Земле Зла"

Актеры Рассел Кроу ("Гладиатор") и Лиам Хемсворт ("Голодные игры") исполнят главные роли в боевике "Земля Зла" ("Land Of Bad") об операции США на Филиппинах, сообщает Deadline.
Кроу сыграет пилота и оператора дрона ВВС США по кличке "Жнец", которому за 48 часов придется предотвратить ужасную катастрофу. Хемсворт воплотит на экране молодого авиадиспетчера, оказавшегося в эпицентре боев без оружия и средств коммуникации - за исключением единственного летающего над ним военного дрона. Авторами фильма выступили режиссер Уильям Юбэнк и сценарист Дэвид Фриджерио, вместе работавшие над мистическим хоррором "Паранормальное явление: Ближайший родич". Продюсером картины выступила Highland Film Group.
"Работать с такими талантливыми актерами, как Рассел и Лиам, - просто сбывшаяся мечта. Им удалось не только создать сильные характеры двух лидеров, но продемонстрировать невероятную силу братства",
- отметили создатели проекта. Дата премьеры пока не разглашается.