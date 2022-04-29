Что стало с первым Мэйсоном из «Санта-Барбары»

Телесериал «Санта-Барбара» шел на телевидении почти 10 лет. Неудивительно, что за столь долгое время менялся актерский состав. Причем не только вводились новые персонажи, но и давно знакомых начинали играть другие артисты. В числе таких персонажей оказался и Мейсон Кепвелл. Этого героя в итоге играли три актера, но самым любимым остался первый Мейсон в исполнении Лейна Дэвиса. Почему актер отказался от звездной роли и чем занимается сейчас, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Санта-Барбара" Кадр из сериала "Санта-Барбара"

Лейн Дэвис до «Санта-Барбары» снимался не слишком много, предпочитая кинопроектам театр. Пройти пробы в проект он согласился, ошибочно решив, что это кастинг в один из театральных мюзиклов: в то время он как раз пробовался на разные роли в подобных проектах. Несмотря на то, что это оказался вовсе не мюзикл, а сериал, пробы Дэвис прошел и был утвержден на роль Мейсона Кепвелла.

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В этом образе Лейн Дэвис прожил пять лет, покорив сердца миллионов телезрительниц по всему миру. Его персонаж оставался популярным, но актер неожиданно заявил о своем решении покинуть проект. Создатели сериала и поклонники актера недоумевали: неужели ему надоел персонаж, перестал быть интересным сюжет или Лейн вообще решил уйти из профессии. Но дело оказалось не в этом.

Lane Davies / imdb.com

Дэвис потом объяснял свое решение в интервью тем, что просто очень устал. Ведь помимо «Санта-Барбары» у него были и другие проекты в кино и в театре, он спал всего пару часов в сутки, ежедневно совершал трехчасовые переезды от съемочной площадки до театра. «Санта-Барбара» занимала практически все его время. В конце концов Лейн, осознав, что совершенно истощен физически, принял решение уйти из сериала. Создатели сериала согласились с решением актера и придумали отличный сюжетный ход: Мейсон вышел из комы другим человеком, а играть его стал другой актер.

Лейн Дэвис же, распростившись с легендарным сериалом, женился, через некоторое время у него появились двое сыновей. Актер стал больше времени посвящать любимому театру, играть на сцене, заниматься постановкой спектаклей, продюсированием. Но и от съемок в кино и сериалах тоже не отказался.

72-летний актер продолжает заниматься любимым делом и радует своих поклонников регулярными выходами на сцену и новыми ролями в кино и сериалах. Дэвис занялся и преподавательской деятельностью, передает свое мастерство и опыт молодым актерам. А еще бывший Мейсон Кепвелл является вице-президентом FIDOF, Международной федерации фестивальных организаций, пропагандирующей дружбу и мир через искусство и музыку.

Кадр из телешоу "Talks of the town"

Когда у Лейна выдается немного свободного времени, он с удовольствием занимается заботой о своем саде и любит ездить на рыбалку.