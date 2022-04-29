Охранник Джонни Деппа разоблачил настоящего домашнего тирана

Выступивший на суде бывших супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд действующий охранник актера Малькольм Коннолли заявил, что домашнее насилие в их семье было лишь со стороны жены его клиента.
По словам свидетеля, лично он драк между звездными супругами не видел, лишь слышал шум частых ссор, после которых на Эмбер не было ни царапинки, а вот для Деппа последствия были более плачевными.
«Сначала Джонни начал ходить с царапинами, потом они стали появляться все чаще и чаще. На нем постоянно оставались следы, по большей части, на левой стороне лица, царапины на шее, помню распухшую губу, однажды был даже синяк под глазом. Это происходило все чаще, включая угрозы и оскорбления с ее стороны», - рассказал на суде охранник.
Напомним, инициатором нынешнего судебного процесса стала Эмбер Херд, обвинившая бывшего мужа в домашнем насилии. С тех пор Джонни Депп пытается доказать, что пальцем к жене не прикасался и даже подал против нее иск за клевету на 50 миллионов долларов.