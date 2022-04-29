Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Охранник Джонни Деппа разоблачил настоящего домашнего тирана в его браке с Эмбер Херд

Inc-News

Выступивший на суде бывших супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд действующий охранник актера Малькольм Коннолли заявил, что домашнее насилие в их семье было лишь со стороны жены его клиента.

Охранник Джонни Деппа разоблачил настоящего домашнего тирана
Фото: Brendan Smialowski, Pool via AP.Brendan Smialowski, Pool via AP.

По словам свидетеля, лично он драк между звездными супругами не видел, лишь слышал шум частых ссор, после которых на Эмбер не было ни царапинки, а вот для Деппа последствия были более плачевными.

«Сначала Джонни начал ходить с царапинами, потом они стали появляться все чаще и чаще. На нем постоянно оставались следы, по большей части, на левой стороне лица, царапины на шее, помню распухшую губу, однажды был даже синяк под глазом. Это происходило все чаще, включая угрозы и оскорбления с ее стороны», - рассказал на суде охранник.

Напомним, инициатором нынешнего судебного процесса стала Эмбер Херд, обвинившая бывшего мужа в домашнем насилии. С тех пор Джонни Депп пытается доказать, что пальцем к жене не прикасался и даже подал против нее иск за клевету на 50 миллионов долларов.

Актеры,Джонни Депп,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители