Охранник Джонни Деппа разоблачил настоящего домашнего тирана

«Сначала Джонни начал ходить с царапинами, потом они стали появляться все чаще и чаще. На нем постоянно оставались следы, по большей части, на левой стороне лица, царапины на шее, помню распухшую губу, однажды был даже синяк под глазом. Это происходило все чаще, включая угрозы и оскорбления с ее стороны», - рассказал на суде охранник.