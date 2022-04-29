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31 минуту назад

Оливия Уайлд высмеяла актерскую карьеру Гарри Стайлса

Мария Иглина

Актриса Оливия Уайлд познакомилась с артистом Гарри Стайлсом на съемках ее фильма "Не волнуйся, солнышко" в конце 2020 года. И у молодых людей начались романтические отношения, певец уже даже знаком с двумя детьми актрисы. На недавнем мероприятии в Caesars Palace в Лас-Вегасе Оливия пошутила по поводу актерских способностей своего возлюбленного.

Оливия Уайлд высмеяла актерскую карьеру Гарри Стайлса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Он многообещающий актер, у которого нет другой карьеры, насколько я знаю",

— сказала иронично Уайлд.

Актриса также в беседе с журналистами призналась, что наибольшее влияние на нее как режиссера оказали такие фильмы, как "Начало", "Матрица" и "Шоу Трумана".

Ранее стало известно, что Дженнифер Грей вернется к роли Бэби в "Грязных танцах".

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