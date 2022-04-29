Оливия Уайлд высмеяла актерскую карьеру Гарри Стайлса

Актриса Оливия Уайлд познакомилась с артистом Гарри Стайлсом на съемках ее фильма "Не волнуйся, солнышко" в конце 2020 года. И у молодых людей начались романтические отношения, певец уже даже знаком с двумя детьми актрисы. На недавнем мероприятии в Caesars Palace в Лас-Вегасе Оливия пошутила по поводу актерских способностей своего возлюбленного.