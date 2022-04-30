Как сейчас выглядят актеры фильма «Гол!»

В трилогии мелькнули даже Месси и Роналду.

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В 2005 году на экраны вышел фильм «Гол!» режиссера Дэнни Кэннона. Предсказуемый сюжет, характерный для спортивных драм, разбавили фрагментами игры настоящих звёзд футбола (особенно это касается второй части). Мы выяснили, что стало с актёрским составом картины.

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Куно Беккер, 44 года

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Главная роль в фильме досталась Эдуардо Куно Беккеру Пасу. Именно он сыграл Сантьяго Муньеса — мексиканского парня, начинавшего в любительской команде из Лос-Анджелеса и добравшегося до основы «Ньюкасла». А во второй части Санти и вовсе окажется в мадридском «Реале». В детстве Куно Беккер увлекался игрой на скрипке, но позже решил посвятить себя актёрской работе. После съёмок в «Голе» Куно стал испанским голосом персонажа «Молнии Маккуина» в мультфильме «Тачки». Чуть позже получил эпизодические роли в телесериалах «Доктор Хаус» и «C.S.I: Место преступления Майами» (там сыграл серийного убийцу).

В 2016 году Куно сообщил в социальных сетях, что частично потерял зрение из-за несчастного случая на съёмочной площадке. Актёр раскритиковал гримёров, не проверивших химический состав косметических средств. Во время съёмок Беккера окатили водой из ведра, после чего грим попал в глаза. В 2019 году Куно сообщил, что сосредоточится на работе режиссёра и продюсера, но спустя пару лет вернулся на экраны.

В одном из интервью Куно сообщил, что у него есть возлюбленная, но заводить потомство он пока не планирует. Актёр признался, что не нашёл важной причины для создания более обширной семьи, и отметил, что боится не полюбить будущих детей. У самого Беккера, как нетрудно догадаться, было трудное детство — отсюда, видимо, и подсознательный страх отцовства.

Анна Фрил, 45 лет

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Британская актриса в фильме «Гол» сыграла Роуз Хармисон — медсестру, которую Санти Муньес встретил в Англии и с которой у него завязались романтические отношения. Анна Фрил в 2008 году вошла в список самых привлекательных актрис по версии Wizard (21-е место) и самых красивых людей мира по версии People. В течение десяти лет она состояла в отношениях с актёром Дэвидом Тьюлисом, известным по роли Римуса Люпина в серии фильмов «Гарри Поттер». В 2005 году у пары родилась дочь. Фрил является послом благотворительной организации WWF. «Я бы сравнила актрис с мумиями. Как только вы приносите деньги другим людям, вас пытаются сохранить всеми возможными способами», — говорила в одном из интервью Анна. А ещё она могла получить главную женскую роль в культовом фильме «Бойцовский клуб», но проиграла конкуренцию Хелене Бонем Картер.

Алессандро Нивола, 49 лет

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Американский актёр сыграл в фильме скандального футболиста-плейбоя Гэвина Харриса. Именно встреча с этим персонажем стала во многом судьбоносной для Сантьяго Муньеса. Харрис попросил тренерский штаб «Ньюкасла» предоставить мексиканцу второй шанс, и футболисты сдружились. Нивола после фильма «Гол» снялся в хорроре «Глаз», где его партнёршей по съёмочной площадке была Джессика Альба. Помимо этого, сыграл эпизодическую роль в «Афере по-американски» — в компании таких звёзд Голливуда, как Кристиан Бэйл, Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, Эми Адамс и Джереми Реннер. В личной жизни у Ниволы всё хорошо — с 2003 года женат на британской актрисе Эмили Мортимер. У пары двое детей (сын и дочь).

Стивен Диллэйн, 65 лет

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В 2005 году вышел фильм «Триумф», рассказывающий об американском гольфисте Фрэнсисе Уимете (его сыграл Шайа Лабаф), а Диллэйн выступил в роли его соперника. Стивен принимал участие в популярном сериале «Игра престолов», где сыграл Станниса Баратеона. У Стивена и его жены Наоми Уиртнер двое сыновей. Один из них — Фрэнк Диллэйн — известен ролью молодого Тома Реддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и Ника Кларка в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов».

Марчел Юреш, 70 лет

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Румынский актёр сыграл в фильме «Гол» роль главного тренера «Ньюкасла» Эрика Дорнхельма. Поначалу он скептически относился к Санти Муньесу, но впоследствии стал больше доверять ему. Юреш мелькнул в эпизодах фильмов «Миссия невыполнима» и «Пираты Карибского моря: На краю света». Помимо этого, является румынском голосом Дока Хадсона (персонаж мультфильма «Тачки») и отца Дракулы из мультфильма «Монстры на каникулах». О личной жизни актёра известно не так много, как о профессиональной.

Тони Плана, 70 лет

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Американский актёр кубинского происхождения сыграл отца Санти. Папа был не в восторге от стремления сына играть в футбол, но даже он пришёл в бар, чтобы посмотреть один из первых матчей Санти на профессиональном уровне. Впоследствии отец игрока ушёл из жизни. Плана играл в множестве разнообразных фильмов и сериалов, среди которых «Первобытный страх», «Отчаянные домохозяйки», «Полиция Майами», «24 часа», «Скорая помощь», «Каратель». Наибольшую известность получил после сериала «Дурнушка Бетти». Плана женился на актрисе Аде Марис ещё в далёком 1988 году, у пары двое детей.

Мириам Колон, умерла в 2017 году

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