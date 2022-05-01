Почему Ирина Акулова сбежала в Кинешму

Известная советская актриса ушла со сцены на пике славы. "Рамблер" рассказывает, что случилось с красивой и знаменитой Ириной Акуловой и где она сейчас.

Фото: Кадр из фильма "Экипаж" Кадр из фильма "Экипаж"

Ирина Акулова родилась в артистической семье, родители постоянно гастролировали, а дочь везде была с ними. Вообще-то сначала она мечтала стать балериной, как Галина Уланова, но однажды подхватила воспаление легких и врач запретил серьезные нагрузки. Ее следующим кумиром стала Людмила Гурченко, девочка грезила сценой, и родители не стали ее отговаривать, когда она собралась поступать в Москву, хотя не слишком верили в успех, ведь конкурс был огромным.

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Учеба в московской Школе-студии МХАТ давалась ей легко, преподаватели хвалили. Первый успех к ней пришел в 20 лет, когда она сыграла главную роль в спектакле "Валентин и Валентина", партнером о которому стал Константин Райкин. Тогда же она начала сниматься в кино. Ролей становилось больше, ее узнавали и принимали..

Но в личной жизни все было не так радужно. Первым мужем стал актер Вячеслав Жолобов, они моментально расписались, у них родился сын Дмитрий. Правда ребенка позже пришлось отправить к родителям в Кинешму, Ирине нужно было возвращаться на сцену. Каждые выходные она ездила к сыну, а вот муж составлял ей компанию все реже и реже, пока однажды подруга не сказала Ирине, что вообще-то у него уже давно новый роман.

После развода Ирина забрала сына в Москву, но отправила в школу-интернат на пятидневку. В следующий раз актриса вышла замуж за актера Петра Смидовича, с которым познакомилась, когда перешла из "Современника" во МХАТ. Но через семь лет брак распался, и опять из-за измены.

Третьим мужем стал Николай Пузырев, тоже актер, но и с ним брак не сложился по той же причине. Пузыреву предложили работу в австралийском театре, он улетел на два месяца, но задержался на полгода, и за это время успел познакомиться с девушкой, которая от него забеременела. Когда он вернулся и все рассказал, Ирина не смогла его простить.

Когда МХАТ разделили, актриса осталась в труппе с Татьяной Дорониной, но отношения не складывались. Есть версия, что из-за ревности к зрителям. Обе актрисы играли одну и ту же роль в спектакле "На дне", но зрители лучше принимали Ирину Акулову. Когда Акулова подала заявление об уходе, Доронина подписала его без промедлений.

В кино Ирина Акулова тоже перестала сниматься, а вместо этого в начале девяностых просто уехала в Кинешму, где у нее оставались родные и знакомые. Там она купила дом, в котором живет до сих пор.

Несколько лет назад она получила серьезную травму, пришлось делать операцию, но осталась хромата, и с хозяйством справляться стало сложно. В 2020 году она стала героиней передачи "Прямой эфир". Бывшие коллеги, узнав, в каких условиях живет актриса, помогли сделать ремонт. Ирина не сразу оценила, но со временем привыкла.