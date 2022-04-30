Кэти Холмс подтвердила роман с музыкантом на 10 лет младше нее

43-летняя звезда сериала "Бухта Доусона" и фильма "Бэтмен: Начало" Кэти Холмс рассказала, что ее сердце больше не свободно.

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Актриса рассекретила свой роман с 33-летним музыкантом и композитором Бобби Вутеном III в комментарии изданию People.

Впервые пару заметили вместе несколько дней назад: влюбленные целовались и обнимались во время свидания в Центральном парке в Нью-Йорке. После прогулки они отправились в Музей Гуггенхайма.

Вутен — композитор, номинированный на премию "Грэмми". Его наиболее известной работой является участие в качестве басиста над созданием пластинки Дэвида Бирна "Американская утопия".