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3 часа назад

Как живет известный актер после двух инсультов?

New Magazine

Карьера этого актера складывалась стремительно. Первой серьезной работой стал фильм “Бедный, бедный, Павел”.

Как живет звезда фильма «Питер FM» после двух инсультов
Фото: СоцсетиСоцсети

Но больше всего Алексею удалось запомниться зрителям благодаря роли в фильме «Питер FM».

Первой женой актера стала его коллега Ольга Белинская. Но с появлением ребенка брак начал трещать по швам. Второй брак с Натальей Бурмистровой тоже оказался скоротечным. Продлился всего два месяца.

Третьей женой стала администратор Юлия, которая трудилась в Доме кино и была далека от актерской профессии. Когда их общему ребенку исполнилось три месяца, он ушел из семьи, поняв, что опять ошибся.

Следующий брак был снова с актрисой Анной Здор, но снова не сложился. В этом союзе появилась дочка, но Анна очень ревновала Алексея, обвиняя его в изменах.

В одном из интервью он признался, что неудачи в личной жизни познакомили его с алкоголем.

А вскоре начались проблемы со здоровьем. Два мощнейших инсульта с перерывом в несколько дней совершенно изменили его отношение к жизни. Врачам удалось поставить актера на ноги. Пока восстанавливался, познакомился с пятой супругой – Александрой Богдановой. Сегодня он счастлив и надеется, что этот брак – навсегда. Фото: социальные сети

Актеры,Питер FM,Ольга Белинская,Наталья Бурмистрова,Анна Здор,Александра Богданова,
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