Как живет звезда фильма «Питер FM» после двух инсультов

Карьера этого актера складывалась стремительно. Первой серьезной работой стал фильм “Бедный, бедный, Павел”.

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Но больше всего Алексею удалось запомниться зрителям благодаря роли в фильме «Питер FM».

Первой женой актера стала его коллега Ольга Белинская. Но с появлением ребенка брак начал трещать по швам. Второй брак с Натальей Бурмистровой тоже оказался скоротечным. Продлился всего два месяца.

Третьей женой стала администратор Юлия, которая трудилась в Доме кино и была далека от актерской профессии. Когда их общему ребенку исполнилось три месяца, он ушел из семьи, поняв, что опять ошибся.

Следующий брак был снова с актрисой Анной Здор, но снова не сложился. В этом союзе появилась дочка, но Анна очень ревновала Алексея, обвиняя его в изменах.

В одном из интервью он признался, что неудачи в личной жизни познакомили его с алкоголем.