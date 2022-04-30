Она впечатлила режиссера «Бумера», но не понравилась ВГИКу: Светлана Устинова

Светлана Устинова чуть было не «пролетела» с ролью, которая сделала ее звездой, но все-таки получила приглашение на съемки. Во ВГИК начинающую актрису взяли только вольным слушателем. Тем не менее Устиновой удалось стать одной из самых востребованных российских киноактрис. 1 мая Светлане исполняется 40.

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Финансист, которого не было

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Родом звезда из Северодвинска. Светлана училась в школе с углубленным изучением иностранных языков, играла в КВН. Она мечтала стать балериной, но найти подходящий кружок в родном городе не удалось, так что Устинова записалась в театральный.

Интересно, что лучше всего в школе девушке давались точные науки. Став выпускницей, она наметила себе как цель московскую Финансовую академию, куда и поступила. Светлана, вполне возможно, стала бы выдающимся финансистом. Однако высокую и стройную красотку Москва поманила совсем другим.

Сначала Устинову заметили и пригласили на съемки клипа для рэперской группы Bad Balance, потом — к Децлу. А чуть позже произошло судьбоносное случайное знакомство в кафе с режиссером Петром Бусловым. Устинова чем-то напомнила ему Брэда Питта. Режиссер вспомнил о девушке, когда искал актрису для своего второго «Бумера». После двух месяцев проб Устиновой уже было отказали, но в итоге разглядели что-то особенное в ее глазах и все-таки решили дать шанс. В 2005 году Светлана проснулась знаменитой.

«Ты пока пустое место»

Устиновой так понравилась жизнь в кадре, что она бросила академию и понесла документы во ВГИК. Выяснилось: там никто не ждет ее с распростертыми объятиями. Светлане удалось пробиться вольным слушателем на курс к Владимиру Грамматикову с испытательным сроком на полгода. Педагоги не верили, что Устинова задержится в институте. У одного из них даже вырвалось: «Ты пока пустое место, тебя пока здесь нет!» Другая бы не выдержала, разрыдалась, бросила бы затею. Однако Устинова из другого теста.

«В конце первого полугодия мы с однокурсником подготовили отрывок из пьесы Арбузова „Мой бедный Марат“. Наш отрывок признали самым лучшим на курсе, на него приходили посмотреть всем институтом. Так мой испытательный срок закончился, и я стала полноправной студенткой», — рассказала актриса изданию «7 дней».

Светлана Устинова в сериале «Разведчицы»

Светлана Устинова в сериале «Разведчицы»

Ради учебы Устинова отказывалась от съемок, и после окончания вуза ей пришлось строить карьеру заново — об актрисе успели забыть. Однако сегодня у нее на счету более 50 киноролей. В том числе в таких картинах, как «Разведчицы», «Магомаев», «Снайперы: любовь под прицелом».

Попытка номер два

Первый раз в ЗАГС Устинова отправилась, когда ей было уже 27. Украинский режиссер Марк Горобец старше Светланы на семь лет. Именно он стал ее первым мужем. Пара встретилась на съемках картины. Горобец знаком широкому зрителю по таким работам, как «Желтый глаз тигра», «Одесса — мама» и другим. В близком окружении молодой семьи поговаривали, что супруги изрядно изводили друг друга сценами ревности. Совместная жизнь очень скоро пришла к финалу.