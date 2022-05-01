Известная актриса назвала главное достоинство Москвы

«Во-первых, как актриса, я должна быть в форме и, как бывшая спортсменка, бегать, чтобы не терять сноровку. Поэтому, когда я в Москве, то бегаю по утрам в парке», — рассказала она.

Кроме того, парки недалеко от дома позволяют интересно проводить досуг с внуками, которые приезжают к ней в гости. Эппле сказала, что больше всего в Москве любит расположенный рядом с домом парк на Новослободской, о котором, по ее словам, знают лишь местные жители.