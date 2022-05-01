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3 часа назад

Известная актриса назвала главное достоинство Москвы

Мослента

Наличие множества парков назвала главным достоинством Москвы в беседе с «Москвич Mag» советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Жанна Эппле.

Известная актриса назвала главное достоинство Москвы
Фото: МослентаМослента

Актриса очень ценит эту развитую часть инфраструктуры.

«Во-первых, как актриса, я должна быть в форме и, как бывшая спортсменка, бегать, чтобы не терять сноровку. Поэтому, когда я в Москве, то бегаю по утрам в парке», — рассказала она.

Кроме того, парки недалеко от дома позволяют интересно проводить досуг с внуками, которые приезжают к ней в гости. Эппле сказала, что больше всего в Москве любит расположенный рядом с домом парк на Новослободской, о котором, по ее словам, знают лишь местные жители.

«Он волшебный, с бьющими фонтанами и потрясающими дорожками со специальным покрытием, по которому удобно кататься на роликах и самокатах, находится на территории бывшего женского монастыря», — рассказала артистка.

Ранее внук актрисы Алисы Фрейндлих, режиссер и продюсер Никита Владимиров, назвал преимущество Москвы перед европейскими столицами.

Актеры,Жанна Эппле,Алиса Фрейндлих,Никита Владимиров,
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