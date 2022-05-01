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3 часа назад

Актер Ноэль Кларк подал в суд на BAFTA за клевету

Газета.Ru

Звезда сериала "Доктор Кто" Ноэль Кларк подал иск против Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) в Высокий суд Лондона. Актер обвинил ее в клевете после решения приостановить его членство в Академии из-за обвинений в сексуальных домогательствах и издевательствах. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Актер Ноэль Кларк подал в суд на BAFTA за клевету
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2021 году BAFTA отменила присуждение Кларку награды за выдающийся вклад в британский кинематограф. Причиной такого решения стали опубликованные в газете Guardian заявления 20 женщин о жестоком обращении, издевательствах и домогательствах со стороны актера. Сам Кларк отрицает все обвинения. Представитель BAFTA выразил недоумение в связи с решением актера подать на Академию в суд.

"Мы остаемся при своем решении и очень удивлены известием о том, что теперь он хочет подать в суд на благотворительную организацию. Если судебное разбирательство будет возбуждено, мы, конечно, будем защищаться",

— заявил собеседник.

Актер также подал в суд на The Guardian Media Group и Condé Nast (владелец журнала GQ), которые опубликовали материалы с его обвинениями.

Актеры,Ноэль Кларк,
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