Как сейчас живет Дэвид Суше

Несколько месяцев назад любимый многими россиянами артист завершил большой гастрольный тур, в рамках которого выступил в 24 театрах.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Завтра, 2 мая, британский актер Дэвид Суше отмечает 76-летие. Российским зрителям он запомнился в первую очередь по главной роли в детективном телесериале «Пуаро Агаты Кристи». Между тем, на Родине Суше знают в первую очередь как яркого театрального актера, которого посвятили в рыцари-бакалавры именно в знак признания его заслуг в области драматургии. «Экспресс газета» решила рассказать об интересных фактах биографии исполнителя роли Эркюля Пуаро и узнать, как он живет сейчас.

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Дэвид Суше родился в Лондоне, и его судьба, кажется, была предрешена с самого начала: мать Суше была известной театральной актрисой. Говорят, что именно она привила сыну любовь к искусству. Уже в пять лет Суше дебютировал в любительском театре, а с 18 лет начал играть в Национальном юношеском театре. Любопытно, что предки будущей звезды по отцовской линии происходили из Ковенской губернии Российской империи.

Активно сниматься в шоу и сериалах Дэвид Суше начал с 60-х годов. Но мировую славу ему принес именно сериал «Пуаро», съемки которого начались в 1989 году. Об этой работе артист до сих пор вспоминает с огромной теплотой. В 2021 году Суше провел турне под названием «Пуаро и многое другое, ретроспектива», в рамках которого посетил 24 театра Великобритании. На творческих вечерах он делился подробностями съемок, вспоминал забавные эпизоды из своей биографии, давал советы по актерскому ремеслу. Но главной миссией, по словам самого Дэвида, было приободрить людей после пандемии, попытаться вернуть им радость жизни. Артист признавался, что в итоге именно этот тур стал для него самым ярким и эмоциональным эпизодом в карьере.

Дэвид Суше счастлив в личной жизни, в 1976 году он женился на коллеге по сцене Шейле Феррис. Ради семьи и воспитания детей женщина даже оставила актерскую карьеру. Пара вырастила двоих детей — сына Роберта и дочь Кэтрин. В отличие от родителей, они решили избрать не имеющие к театру и актерскому ремеслу профессии. Роберт является профессиональным военным, капитаном Королевской морской пехоты, а Кэтрин трудится скромным физиотерапевтом.