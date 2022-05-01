В возрасте 87 лет скончалась актриса Джоанна Барнс

В США на 88-м году жизни скончалась американская актриса и писательница Джоанна Барнс, известная в том числе по ролям в обоих фильмах "Ловушка для родителей". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Согласно имеющейся информации, 87-летняя актриса скончалась в пятницу, 29 апреля, в своем доме на калифорнийском побережье. По словам ее подруги Салли Джексон, у Барнс было много проблем со здоровьем. В 1961 году в первом фильме "Ловушка для родителей" актриса исполнила роль Вики Робинсон, неприятной молодой особы, которая хочет выйти замуж за главного героя ради денег и терпеть не может его дочь.
В ремейке 1998 года Барнс примерила на себя роль ее матери. В числе киноработ актрисы также фильмы "Спартак", "Боевой фургон" и другие. В 1958 году она сыграла в "Тетушке Мэйм". За эту роль она получила номинацию на "Золотой глобус" за лучший дебют. Кроме того, Барнс написала несколько книг, среди которых "Обманщики" о молодой актрисе в Голливуде и роман "Пастора", который называли калифорнийской версией "Унесенных ветром".