Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
3 часа назад

В возрасте 87 лет скончалась актриса Джоанна Барнс

Газета.Ruиещё 2

В США на 88-м году жизни скончалась американская актриса и писательница Джоанна Барнс, известная в том числе по ролям в обоих фильмах "Ловушка для родителей". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В возрасте 87 лет скончалась актриса Джоанна Барнс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно имеющейся информации, 87-летняя актриса скончалась в пятницу, 29 апреля, в своем доме на калифорнийском побережье. По словам ее подруги Салли Джексон, у Барнс было много проблем со здоровьем. В 1961 году в первом фильме "Ловушка для родителей" актриса исполнила роль Вики Робинсон, неприятной молодой особы, которая хочет выйти замуж за главного героя ради денег и терпеть не может его дочь.

В ремейке 1998 года Барнс примерила на себя роль ее матери. В числе киноработ актрисы также фильмы "Спартак", "Боевой фургон" и другие. В 1958 году она сыграла в "Тетушке Мэйм". За эту роль она получила номинацию на "Золотой глобус" за лучший дебют. Кроме того, Барнс написала несколько книг, среди которых "Обманщики" о молодой актрисе в Голливуде и роман "Пастора", который называли калифорнийской версией "Унесенных ветром".

Актеры,Ловушка для родителей,Унесённые ветром,Спартак,Джоанна Барнс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители