В возрасте 87 лет скончалась актриса Джоанна Барнс

В США на 88-м году жизни скончалась американская актриса и писательница Джоанна Барнс, известная в том числе по ролям в обоих фильмах "Ловушка для родителей". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации, 87-летняя актриса скончалась в пятницу, 29 апреля, в своем доме на калифорнийском побережье. По словам ее подруги Салли Джексон, у Барнс было много проблем со здоровьем. В 1961 году в первом фильме "Ловушка для родителей" актриса исполнила роль Вики Робинсон, неприятной молодой особы, которая хочет выйти замуж за главного героя ради денег и терпеть не может его дочь.