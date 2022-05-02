Нового Джеймса Бонда мог бы сыграть Джейкоб Элорди из «Эйфории»

Variety поговорил с продюсером франшизы о британском шпионе Барбарой Брокколи о том, кто бы мог сыграть нового Джеймса Бонда . Она сказала, что это непростое решение, которое принимается не сразу.

Уже давно ходят слухи о потенциальных преемниках Дэниела Крейга. Фанаты франшизы видят в образе агента 007 Идриса Эльбу, Тома Харди и Генри Кэвилла. Долгое время именно Идрис Эльба был фаворитом на эту роль, а поклонники предполагали,, что она станет первым темнокожим Джеймсом Бондом. Сама Брокколи называла Эльбу великолепным актером и сказала, что он будет участвовать в переговорах, когда придет время заменить Крейга.