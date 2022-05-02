Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
34 минуты назад

Нового Джеймса Бонда мог бы сыграть Джейкоб Элорди из «Эйфории»

Даша Краснова

Variety поговорил с продюсером франшизы о британском шпионе Барбарой Брокколи о том, кто бы мог сыграть нового Джеймса Бонда. Она сказала, что это непростое решение, которое принимается не сразу.

Нового Джеймса Бонда мог бы сыграть Джейкоб Элорди из «Эйфории»
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

Уже давно ходят слухи о потенциальных преемниках Дэниела Крейга. Фанаты франшизы видят в образе агента 007 Идриса Эльбу, Тома Харди и Генри Кэвилла. Долгое время именно Идрис Эльба был фаворитом на эту роль, а поклонники предполагали,, что она станет первым темнокожим Джеймсом Бондом. Сама Брокколи называла Эльбу великолепным актером и сказала, что он будет участвовать в переговорах, когда придет время заменить Крейга.

По данным Variety, недавно к неофициальному списку претендентов присоединился 24-летний Джейкоб Элорди, который стал известен зрителям благодаря сериалу «Эйфория».

«Это важное решение, это не просто выбор актера на роль. Речь идет о полном переосмыслении того, куда мы движемся», — объяснила Брокколи.

До этого мы рассказывали, что Джеймсу Бонду воздвигли памятник.

Актеры,Эйфория,Генри Кэвилл,Барбара Брокколи,Идрис Эльба,Том Харди,Джеймс Бонд,Дэниел Крейг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители