Жены советских актеров, которые снялись с ними в кино

Некоторые из этих женщин даже не были профессиональными актрисами.

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Юрий и Татьяна Никулины

В легендарной комедии Гайдая “Бриллиантовая рука” Никулин снялся со своей женой. Татьяна предстала в образе гида, который ведет группу туристов по Стамбулу. Татьяна Никулина была далека от актерской профессии, женщина работала обычным садоводом.

Виталий и Мария Соломины

Супруги вместе сыграли в оперетте “Сильва”, а познакомились на кастинге к фильму “Городской романс”. Мария по профессии художник-модельер, но иногда снималась в кино.

Олег Янковский и Людмила Зорина

Сыграли супружескую пару в фильме Романа Балаяна “Полеты во сне и наяву”. Когда-то Зорина была актрисой и даже недолго работала в “Ленкоме”, но ради мужа оставила актерскую профессию.

Фрунзик и Донара Мкртчян

Снялись вместе в фильме Гайдая “Кавказская пленница”. Донара сыграла тётю главной героини Нины.

Владимир Высоцкий и Людмила Абрамов