Депп потерял сценарий ценой в 22,5 миллиона долларов

Актер не будет работать над сценарием новой части «Пиратов Карибского моря». Такое решение приняли продюсеры картины. Агент Джонни Деппа Джек Уигхэм рассказал, что актер в результате срыва сделки потерял 22,5 миллиона долларов. Такая информация появилась в People.com.

Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Карьера актера серьезно пострадала из-за публичных обвинений бывшей жены Эмбер Херд в домашнем насилии. Джонни Депп выдвинул ответный иск о клевете. Агент актера заявил, что после скандальной статьи Эмбер Херд достать для Деппа студийный фильм было невозможно.