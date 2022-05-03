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2 часа назад

Депп потерял сценарий ценой в 22,5 миллиона долларов

Кристина Уколова

Актер не будет работать над сценарием новой части «Пиратов Карибского моря». Такое решение приняли продюсеры картины. Агент Джонни Деппа Джек Уигхэм рассказал, что актер в результате срыва сделки потерял 22,5 миллиона долларов. Такая информация появилась в People.com.

Депп потерял сценарий ценой в 22,5 миллиона долларов
Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Карьера актера серьезно пострадала из-за публичных обвинений бывшей жены Эмбер Херд в домашнем насилии. Джонни Депп выдвинул ответный иск о клевете. Агент актера заявил, что после скандальной статьи Эмбер Херд достать для Деппа студийный фильм было невозможно.

Адвокаты актрисы в свою очередь хотят доказать, что сделка была отменена еще до публикации статьи. Они утверждают, что актера исключили из-за его проблемного поведения на съемках предыдущей части. Судебные заседания все еще продолжаются.

Тем временем российский кинопрокат возглавил «1941. Крылья над Берлином».

Актеры,Джонни Депп,
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