Дэниел Рэдклифф сыграет Странного Эла Янковича

Самый любимый волшебник с молнией на лбу уже давно не боится показывать аудитории свою безумную сторону. Дэниел Рэдклифф экспериментирует с игрой и выбирает все более ярких прототипов своих экранных персонажей. Одним из них стал чудаковатой музыкант, известный миру как Странный Эл Янкович. Мы все еще помним соблазнительные танцы актера в сериале «Чудотворцы», а теперь артист взял в руки аккордеон. Из приятного: нас ждёт немало кадров полуобнаженного актера в обтягивающих кожаных штанах, и мы должны признать, что он выглядит просто волшебно!

Фото: Mainstyle Mainstyle

В первом трейлере будущего баойпика о жизни чудаковатого певца-пародиста он уверенно берет в руки этот мелодичный инструмент. «У кого-нибудь есть аккордеон?», — говорит Рэдклифф в 60-секундном тизере. В самом конце Дэниел в расстегнутой гавайской рубашке и с пушистыми волосами закрывает перед зрителями дверь, после того как сама Мадонна (в исполнении Эван Рэйчел Вуд) входит внутрь. «Что я могу сказать? Я полон сюрпризов», — говорит он.

Но если вы думаете, что Рэдклифф относится к своей роли легкомысленно, то все совсем не так. По его словам, носить гавайскую рубашку — это огромная ответственность и для него большая честь наконец-то поделиться с правдивой историей развратной и скандальной жизни Странного Эла. Что касается самого музыканта, то он с восторгом принял кандидатуру Рэдклиффа и уверен, что именно по этой роли его будет помнить будущее поколение. Эл стал не только прообразом будущего фильма, но и написал сценарий в соавторстве с режиссёром Эриком Аппелем.