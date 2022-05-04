Одри Хепберн и Мел Феррер: история любви и предательства

Она была очень молода, знаменита и отчаянно нуждалась в сильном плече рядом. Он был уравновешенным и зрелым мужчиной, который так и не смог сделать ее по-настоящему счастливой.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Одри Хепберн и Мел Феррер были одной из самых ярких пар Голливуда, но испытание славой, к сожалению, пройти не сумели. Сегодня, в день рождения актрисы, предлагаем вспомнить историю ее невероятно красивой любви с печальным финалом.

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Бывают в жизни такие моменты, когда все, что вам нужно сделать — это пойти на вечеринку, выпить и встретить мужчину своей мечты. Именно это и произошло в жизни Одри Хепберн в 1953 году.

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Ее первый фильм в Голливуде «Римские каникулы» принес актрисе огромный успех и статуэтку заветного Оскара. Все ведущие дизайнеры провозгласили хрупкий силуэт Одри, страдающей после голодного военного детства анорексией и пищевым расстройством, своей музой и вдохновительницей. Женщины подражают актрисе, копируют ее стиль и всеми правдами и неправдами пытаются получить такую же стройную талию. Но улыбчивая и приветливая со всеми Хепберн в душе переживает из-за очередных рухнувших надежд.

За плечами у 24-летней британки сорванная свадьба с женихом, любившим приударить за каждой юбкой и болезненный разрыв с актером Уильямом Холденом.

Она любила Уильяма до умопомрачения, но не смогла отказаться от мечты стать матерью из-за этой любви. Дело в том, что Холден перенес вазэктомию и больше не мог иметь детей. И вот, ставший за время совместной работы таким близким и хорошим другом, актер Грегори Пек приглашает Одри на вечеринку, где знакомит ее со своим другом Мелом Феррером.

Хепберн была сражена

Мел был старше на 12 лет, был женат в третий раз, но наличие законной супруги не удержало актера от новой влюбленности. Феррер довольно быстро развелся и всецело посвятил себя новому роману. Он позвал Хепберн в свою пьесу «Ундина», которую ставил на Бродвее. После премьеры он вручил ей колье из морских водорослей, чем окончательно покорил британку.

Мел кажется актрисе все более и более подходящим мужчиной для создания семьи, о которой она так мечтала. Вскоре Феррер сделал Одри предложение и она уехала на новые съемки, не дав ответа.

В день его 37-летия Хепберн отправит ему те самые знаменитые платиновые часы с гравировкой: «Схожу с ума по этому парню» Это был ее способ сказать «да».

25 сентября 1954 года на тайной церемонии в Швейцарии пара обвенчалась. Одри мечтала о настоящей свадьбе, а не о медийной и потому все было организовано в горах, при небольшом числе гостей и без единого репортера.

Казалось, что вот оно — счастье. Однако вскоре начались первые проблемы.

Чем успешнее складывалась карьера Хепберн, тем больше проблем было у Феррера

Критики разносили его режиссерские работы в пух и прах, а как актера старались больше не приглашать. Мел злился и завидовал, но все еще любил жену.

Однажды пара, которая прежде не расставалась надолго, была вынуждена сниматься вдали друг от друга. Это стало катастрофой. Феррер не отходил от телефона, нервничал…

Одри много пила и не находила себе места. В итоге актриса на год отказалась от всех съемок и улетела к мужу. Именно тогда и случилось то, чего пара так долго и отчаянно ждала — Одри забеременела в третий раз и смогла выносить и родить сына Шона. Две прежние беременности звезды Голливуда заканчивались выкидышем, что было тоже, своего рода сильнейшей проверкой на прочность брака.

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Став наконец-то матерью, Хепберн уже не хотела ни сниматься, ни оставлять сына надолго одного. Она хотела тихого домашнего счастья, она хотела быть просто мамой и женой. Мел не оценил порыва супруги и прямо ей заявил, что отказаться от карьеры он не готов.

В попытках спасти семью, Хепберн следует за мужем повсюду, но однажды приходит понимание — у Феррера есть любовница. Удар был сильным. В отместку актриса закрутила роман с коллегой по съемочной площадке Альбертом Финни, с которым вместе снималась в фильме «Двое в дороге».

Брак с Мелом трещал по швам. И как ни старалась, Одри уже не смогла сохранить семью. Развод был болезненным, за плечами осталась память о 14 годах совместной жизни. Тогда Одри произнесет в интервью свою знаменитую фразу:

«Вы должны быть чертовски удачливы, чтобы найти того, кто вас ценит»

Через год после развода Хепберн вновь выйдет замуж, родит еще одного сына, но и этот брак рухнет из-за предательства мужа.