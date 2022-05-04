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1 час назад

Ролик с речью Уилла Смита удалили из YouTube-канала премии "Оскар"

Мира Маркина

На состоявшейся церемонии вручения премии "Оскар" награду за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит. Однако это событие было омрачено скандалом, который случился в том числе по вине самого актера.

Ведущий церемонии Крис Рок позволил себе неудачно пошутить над женой Смита, после чего актер поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. Кто-то из гостей и зрителей поддержал актера, но большинство осудили. После удара Смиту пришлось вновь подняться на сцену - уже за получением своей статуэтки, вручаемой ему за роль в картине "Король Ричард".

В связи со скандальными событиями на мероприятии, многие в киноиндустрии, как и организаторы "Оскара" принялись "наказывать" Уилла Смита за случившееся. Мало того, что теперь ему нельзя будет принимать участие в премии и номинироваться на "Оскар", стало известно, что из YouTube-канала премии исчез ролик с его речью на церемонии - это заметили в "Variety".

Журналисты издания обратились за комментариями, однако пока неизвестно, был ли удален ролик намеренно или это какая-то случайность.

Ранее мы писали, как Смит отреагировал на запрет на посещение премии.

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